仁寶1月營收701.22億元 年增17.3％

2019-02-14 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



仁寶今日公布2019年1月合併營收為701.22億元，月減18.2%，年增17.3%，主要是進入傳統淡季，第1季營收將較去年第4季下滑，該公司2019年筆電出貨量持續增長，非PC業務出貨量力拼年增兩位數，非PC占營收比重將從33%提升至40% 。

仁寶2018年PC出貨量4,000萬台，與2017年持平，非PC出貨量約4,300萬台，年增3%。該公司總經理翁宗斌之前指出，儘管美中貿易戰與處理器缺貨等問題干擾，仁寶2019年PC出貨仍拚持續成長，非PC業務占比將從去年的33%成長至40%。

仁寶2018年營收9,676.79億元，年增約9%，2019年力拚營運，續創歷史新高，挑戰兆元營收將是目標。翁宗斌強調，美中貿易戰持續，市場不確定相當高，但仁寶今年出貨量、營業額都持續成長。因應全球供應鏈分散，仁寶已經啟用重慶新廠，台灣、越南都已在準備中，隨時配合客戶的要求，分散布局。

仁寶在非PC業務方面，除了出貨亞馬遜的智慧音箱，2018年也傳出接獲Google Home智慧音箱，智慧手錶則接獲Apple Watch訂單，最初代工舊款Apple Watch 2，2018年已在重慶廠生產Apple Watch 4，同時也替精品LV及Fossil代工智慧錶。

由於仁寶2019年不只是出貨數量要成長，營收也要成長，主要是靠非PC業務，因此，仁寶智慧裝置產能將擴增20%。2019年下半年仁寶重慶將有兩座新廠量產，使重慶廠區達四座，主要是為了智慧裝置的需求。

目前仁寶九成以上產能在中國，重慶四座、昆山四座、南京兩座、成都一座，總計12座工廠，同時，越南跟台灣平鎮廠已經準備好，也取得客戶認證，若關稅談判不順利，很快就會啟動。