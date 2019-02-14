動力-KY風扇出貨暢旺 元月營收激增五成

2019-02-14 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



電競顯示卡風扇廠動力-KY（6591）今（14）日公告上月業績，受惠風扇產品出貨暢旺，今年元月營收衝上9,200萬元，月增49.5%、年減45.8%，創近三個月單月營收新高，業績表現顯著回溫。

由於近期輝達（Nvidia）RTX2060系列中階顯示卡熱銷，各家顯示卡品牌商對風扇的拉貨力道快速爬升，推升動力營運表現走升，日前動力在春節期間更只休三天，產線狀態非常忙碌。

動力指出，中階顯示卡一直都是市場銷售主力，估計囊括近八成顯示卡市場，上一季度因高階顯示卡價格較高，加上舊卡庫存因素，市場需求低迷，近期庫存已去化，加上中階顯示卡放量，因此推升上游散熱風扇需求快速升。

法人表示，板卡市場去年歷經比特幣需求忽高忽低洗禮後，今年將回歸電競題材，Nvidia的中階顯示卡因CP值比高階顯示卡佳，頗受市場青睞，有助微星、技嘉、華碩、動力等供應鏈本季業績走升。

展望未來，動力指出，公司持審慎樂觀態度，在電競產品方面，新款電競用散熱風扇出貨量可望隨新晶片陸續釋出而逐季成長，而在工控應用產品方面，隨各國環保規範趨嚴，DC直流無刷變頻風扇訂單也明顯增加：此外，公司家電應用領域方面，高階掃地機器人用散熱風扇已獲得新客戶訂單，均可望為公司營運再添成長動能。