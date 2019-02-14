精誠1月營收20.5億元 年成長超過三成

2019-02-14 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



資訊服務商精誠（6214）今（14）日公告今年元月合併營收20.5億元，較去年同期成長33.94%，延續年成長力道。營收成長主因，精誠歸因於政府前瞻計畫相關專案營收認列，以及經銷代理業務的成長；此外，中國市場在經銷代理及系統整合業務，也有不錯的表現。

精誠表示，今年將持續聚焦在AI應用發展，強調企業數位轉型AI化，持續整合生態圈，創造有機成長，去年策略投資購併的公司，也可望開始挹注營收，對集團整體未來營運做出貢獻。