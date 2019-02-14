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聯合艦隊發揮效益 佳世達1月營收告捷

2019-02-14 17:58經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）積極打造「聯合艦隊」，跨足醫療、智能解決方案等新事業，持續發揮綜效。佳世達今（14日）公告今年1月合併營收146億元，月增9%，年增19%，新年業績開出紅盤。

元月業績續上衝，佳世達表示，主要原因有二，其一為聯合艦隊眾福科技、明基材等新成員，發揮合併綜效，原有的友通、明基三豐、虹韻等也都成長；其二為優化現有事業，亦持續表現強勁。

佳世達明基材
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