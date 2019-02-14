健鼎1月營收47.84億元 月增26.5％

2019-02-14 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



全球前六大PCB廠商健鼎（3044）今（14）日公布1月營收約為47.84億元，受惠於農曆年前的提前備貨需求月成長達26.5%。

健鼎1月營收較去年同期成長9.6%。健鼎今日提到，該月營收包含去年12月部分訂單遞延以及2月提前拉貨效應，對於2月因為工作天數減少影響仍謹慎保守看待，所幸大年初八員工返工率如預期穩健。