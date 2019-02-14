群創去年Q4轉虧 全年EPS 0.22元

2019-02-14 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創光電。 聯合報系資料照 分享 facebook

群創（3481）今（14）日公佈去年第4季營運成果，合併營收722億元，營業損失14億元，稅後純損7億元，每股虧損0.07元，單季轉為小幅虧損；累計全年稅後純益22億元，每股稅後純益（EPS）0.22元。

群創去年第4季折舊及攤銷87億元，資本支出118億元；累計全年合併營收2,794億元，營業毛利268億元，營業毛利率9.6%，營業利益48億元，營業利益率1.7%，稅後純益22億元。

群創去年第4季整體出貨面積805萬平方公尺，季減3.9%，液晶面板售價為每平方公尺292元美金；中小尺寸營收161億元，季減11.5%；中小尺寸合併出貨面積59.42萬平方公尺，季減21.7%。

去年全年整體出貨面積為3,064萬平方公尺，與2017年全年整體出貨面積為 2,847萬平方公尺相比增加7.62%；中小尺寸方面，去年全年合併出貨量共計2億7,200萬片，與2017年全年出貨量2億7,100萬片相比增加0.4%。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為24%，可攜式電腦為20%、桌上型螢幕為13%、電視為43%；以產品尺寸別區分，10吋以下為22%、10到20吋為23%、20到30吋為16%、30到40吋為4%、40吋以上為35%。

回顧去年第4季，由於面板價格持續下滑，營收較上季減少2.3%，透過成本控制及營運效率的提升，第4季毛利率和EBITDA獲利率分別達6.2%及10%；群創指出，在去年總體經濟環境不確定性以及貿易紛擾的挑戰下，仍達全年稅後純益22億元，每股純益0.22元。