親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

敦吉自結去年每股賺4.03元 歷史次高表現

2019-02-14 12:52經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

敦吉（2459）今（14）日公布去年自結數，其中，全年每股稅後純益4.03元，雖較前一年下滑約2.4%，不過每股獲利仍是歷史次高水準，該公司表示，今年營運比重仍維持增長，有利公司整體毛利率及獲利表現。

敦吉表示，該公司去年度營收下滑15%，主要受通路事業群影響，但集團每股稅後純益仍站穩4元，獲利持穩原因主要因驗證事業群業績穩定發展及製造事業群高毛利產品營收比重增加，毛利率不斷向上攀升，其中，毛利率以單季或累積去年毛利率來看皆創下近十年來最高點。

敦吉去年度營收及獲利結構分別為，通路事業群合併營收佔63%，獲利比重14%；製造事業群合併營收佔29%，獲利比重62%；驗證事業群合併營收佔8%，獲利比重24%。

通路事業群方面，對於未來在Haptics Motor(觸覺馬達市場應用)、IOT物聯網、超短焦家庭影院系統、AI服務機器人等產業持續積極布局，期能加速擴大市場占有率。

製造事業群將以二大項指標作為事業發展方針，其一為，講求快速的消費電子，另一項則為訴求穩定的汽車電子。敦吉表示，講求快速的消費電子，是指以行動裝置領導品牌為主，在連接器與音圈馬達(VCM)精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置天線等產品研發製程爭取更多訂單。

訴求穩定的汽車電子，則是指從傳統的倒車輔助系統（超音波感測驅動變壓器EP6）、胎壓監測系統(TPMS)，逐步朝向未來自動駕駛與電動車搭載的高級輔助駕駛系統(ADAS)、電池管理系統(BMS)所需要之零組件產品上發力。

未來在車載變壓器(TRANSFORMER)將結合市場需求，持續開發相關車載商品，例如胎壓監測系統(TPMS) ，並推進日本和韓國市場。而繼電器(RELAY)則將取得防爆認證，擴大直販業務。並加強日本和中國市場銷售。

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

德律拓展車電市場有成 去年相關業績增逾4成

2019-02-14 10:49

力達-KY 1月營收月減2.88% 年減25.59%

2019-02-14 08:43

外資：國巨3月公布股利 股息34-42元

2019-02-14 02:41

可成有壓 外資降評

2019-02-13 23:18

旭隼 上月營收勁揚10％

2019-02-13 23:14

雙鴻 1月營收創新高

2019-02-13 23:12

元月營收／TPK增12％ 三個月高點

2019-02-13 23:11

元月營收／閎暉+20％ 晶技-8％

2019-02-13 23:10

元月營收／日月光-10％ 下季將回神

2019-02-13 23:10

外資：重申減碼創意

2019-02-13 14:44

群創 量增價揚

2019-02-13 14:44

撼訊領漲 挖礦大軍喊衝

2019-02-13 14:44

拉貨力道回溫 和大元月業績報喜

2019-02-13 14:35

瑞昱1月營收 創歷史新高

2019-02-13 14:35

MSCI效應 工業富聯漲停鴻海市值重返兆元

2019-02-13 12:04

可成外資評等不變 目標價最低190元

2019-02-13 11:15

AI主要貢獻要等到明年 外資重申減碼創意

2019-02-13 10:57

創意今年獲利恐承壓 美系外資重申減碼評等

2019-02-13 10:18

台積電撐起萬點行情 自今年低點反彈市值增6,093億元

2019-02-13 10:04

台積電股價開高走低 6兆元市值得而復失

2019-02-13 09:47

失去陸子公司控制力 華映早盤重挫逾7%

2019-02-13 09:41

外資連二買 鴻海早盤開高市值重回兆元

2019-02-13 09:25

XR銷量太冷 可成先皺眉

2019-02-13 14:44
看更多

熱門文章

外資：國巨3月公布股利 股息34-42元

2019-02-14 02:41

台股人氣回籠 大戶現蹤

2019-02-14 00:43

高價IC設計 掀比價行情

2019-02-14 00:38

補教股再添新兵 12家業者整合將掛牌

2019-02-13 14:44

小米將秀新機 供應鏈樂

2019-02-13 23:18

老牌健診中心哈佛易主了 盛弘擬砸億元收購

2019-02-13 19:14

永豐銀行美元定存9.99%優惠 明日9時開搶

2019-02-13 16:03

就市論勢／5G、雲端、AI概念 吸睛

2019-02-13 23:19

台塑四寶營收 中止連四跌

2019-02-14 00:53

OLED概念股夯 京東方A連兩日漲停

2019-02-13 16:46

可成有壓 外資降評

2019-02-13 23:18

SEMI看好8吋晶圓 帶旺類股

2019-02-13 23:16

撼訊領漲 挖礦大軍喊衝

2019-02-13 14:44

XR銷量太冷 可成先皺眉

2019-02-13 14:44

外資：重申減碼創意

2019-02-13 14:44

散裝航運 法人保守看

2019-02-13 23:18

台股人氣回籠 今日盤前重點掃描

2019-02-14 07:11

元月營收／神盾+39％ 本季動能增溫

2019-02-13 23:10

寵子經濟抗少子化 補教成台股新勢力

2019-02-13 14:44

大盤進入換手整理 法人建議兩種萬點操作術

2019-02-14 09:36

瑞昱1月營收 創歷史新高

2019-02-13 14:35

牧德去年每股賺30.43元 優於法人預期

2019-02-13 14:33

台化：市場有補貨沒搶貨 元宵過看後市

2019-02-14 00:55

陽信銀 元月獲利登頂

2019-02-13 23:20

元月營收／TPK增12％ 三個月高點

2019-02-13 23:11

牧德總經理陳復生：擬配息27元

2019-02-13 15:10

亞德客 去年EPS 15.02元

2019-02-13 23:15

精測 去年EPS 21.84元

2019-02-13 23:13

12家實體補教業者整合宣布將IPO 補教股再添新兵

2019-02-13 19:49

群創 量增價揚

2019-02-13 14:44

情人節概念股 認購甜

2019-02-13 23:26

補教成台股新勢力 陳立數學、芝麻街美語走上資本市場

2019-02-13 19:48

中民投債券爆雷 法人：今年宜避開有問題的陸企

2019-02-14 08:53

牧德獨角獸孵育中心 拚3月啟用

2019-02-13 23:12

櫃買指數頻波段創高 當沖占比逐日下滑

2019-02-13 14:44

佐登、麗豐 四檔氣色好

2019-02-13 23:26

東生華 拿下美商代理權

2019-02-13 23:16

牧德去年EPS 30.43元 擬配現金股利27元

2019-02-13 15:01

外資挺、買氣旺 達運早盤股價漲逾8%

2019-02-14 10:21

櫃買家族 再添三新兵

2019-02-13 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top