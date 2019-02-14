敦吉自結去年每股賺4.03元 歷史次高表現

2019-02-14 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



敦吉（2459）今（14）日公布去年自結數，其中，全年每股稅後純益4.03元，雖較前一年下滑約2.4%，不過每股獲利仍是歷史次高水準，該公司表示，今年營運比重仍維持增長，有利公司整體毛利率及獲利表現。

敦吉表示，該公司去年度營收下滑15%，主要受通路事業群影響，但集團每股稅後純益仍站穩4元，獲利持穩原因主要因驗證事業群業績穩定發展及製造事業群高毛利產品營收比重增加，毛利率不斷向上攀升，其中，毛利率以單季或累積去年毛利率來看皆創下近十年來最高點。

敦吉去年度營收及獲利結構分別為，通路事業群合併營收佔63%，獲利比重14%；製造事業群合併營收佔29%，獲利比重62%；驗證事業群合併營收佔8%，獲利比重24%。

通路事業群方面，對於未來在Haptics Motor(觸覺馬達市場應用)、IOT物聯網、超短焦家庭影院系統、AI服務機器人等產業持續積極布局，期能加速擴大市場占有率。

製造事業群將以二大項指標作為事業發展方針，其一為，講求快速的消費電子，另一項則為訴求穩定的汽車電子。敦吉表示，講求快速的消費電子，是指以行動裝置領導品牌為主，在連接器與音圈馬達(VCM)精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置天線等產品研發製程爭取更多訂單。

訴求穩定的汽車電子，則是指從傳統的倒車輔助系統（超音波感測驅動變壓器EP6）、胎壓監測系統(TPMS)，逐步朝向未來自動駕駛與電動車搭載的高級輔助駕駛系統(ADAS)、電池管理系統(BMS)所需要之零組件產品上發力。

未來在車載變壓器(TRANSFORMER)將結合市場需求，持續開發相關車載商品，例如胎壓監測系統(TPMS) ，並推進日本和韓國市場。而繼電器(RELAY)則將取得防爆認證，擴大直販業務。並加強日本和中國市場銷售。