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台虹1月營收4.9億元 月減19.35%

2019-02-13 17:18經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

FCCL廠商台虹科技（8039）今（13）日公佈2019年1月份合併營業收入為新台幣4.90億元，較去年12月減少19.35%，較去年同期減少39.34%。

台虹統計，1月營收的電子材料事業營收為4.60億元，較12月減少9.81%，較去年同期減少27.06%。

營收台虹
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