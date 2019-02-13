加密貨幣重啟漲勢 撼訊漲停

2019-02-13 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



加密貨幣概念股在經過許久沈寂後，今（13）日指標股撼訊（6150）開盤不久直攻漲停板，板卡廠受到帶動，包含映泰、承啟、麗臺等盤中皆勁揚，不過，比特幣價格並無明顯波動，目前市場看法還是保守看待。

根據加密貨幣交易網站coindesk報價，比特幣在8日價格維持在3,300美元左右，當天大漲至3,600美元價位，隨後在此區間上下震盪，今日早盤依然穩守1比特幣兌3,600美元關卡。

儘管比特幣價格無明顯波動，但加密貨幣概念股今日全線上揚，指標股撼訊開盤不久旋即攻上漲停，價格來到63.2元，成交量超過2,500張。在撼訊領頭下，板卡廠包含映泰、承啟、麗臺等盤中皆勁揚，一線大廠微星、技嘉則力守紅盤之上。

市場人士觀察，目前比特幣並無重大利多，加上加密貨幣價格始終不見起色，目前業界用於「挖礦」的顯卡累積相當庫存，故此，板卡廠從2018年下半年開始已積極去化庫存，但截至現在，依然沒有回到正常供需水平。

法人指出，目前顯卡廠商普遍對於加密貨幣「挖礦」商機不抱太大期待，主要把希望放在輝達（NVIDIA）於1月推出的中階款顯卡RTX 2060以及RTX行動版商機，希望藉由較低的售價，能吸引消費者換機。

從基本面來看，目前顯卡廠大多尚未公布1月營收，惟在RTX 2060以及RTX行動版商機帶動下，預期1月營收不看淡，惟2月因碰上農曆春節，預期營收將進一步下降，到3月回復正常水準。

儘管1比特幣兌3,000多美元為近幾個月常態，幣價相對過往穩定，惟在基本面沒有改變之下，投資人看準加密貨幣大漲，進而佈局相關個股仍需保守因應。