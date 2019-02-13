瑞昱1月營收46.63億元 單月歷史新高

2019-02-13 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



網通晶片大廠瑞昱（2379）1月業績發威、新春營運報喜，由於網通晶片餘波持續放量，公布1月合併營收46.63億元，單月營收改寫上市以來歷史新高。

瑞昱去年下半年通訊晶片拉貨開始加溫，除了12月營收受到年終盤點，及英特爾處理器缺貨影響PC相關晶片拉貨動能減緩之外，去年第4季營運動能強勁，網通晶片至今年首季進入尾聲，不過，1月業績仍受惠於網通晶片訂單餘波加持，單月合併營收46.63億元，年增20.64%、月增18.75%。

雖然近期半導體受到貿易戰影響，客戶端拉貨保守觀望，不過，瑞昱對於2019年營運仍深具信心，PC、通訊及TV晶片三大產品可恢復同步成長，其中網通標案部分，中國官方全力推動5G建設，業界預料將加快相關網通標案釋出，瑞昱去年以2.5G PON網通晶片吃下大量中國網通業務，推出新版10G PON網通晶片可望再未來網通標案中優先勝出。

通訊晶片Wi-Fi出貨量持續成長，由802.11n升級至802.11ac的方向不變，以及2019下半年有ax產品問世， Wi-Fi 長線發展無虞。

車用乙太網路趨勢看好，目前電動車大廠特斯拉已採用車用乙太網路，2019年滲透率仍低，未來成長空間大，瑞昱今年開始出貨給歐系汽車大廠，法人預期營收比重可望逐季增高。

TV晶片重回成長軌道，該晶片經過成本優化之後，提升功能又降低價格，已取得韓系客戶新專案，TV 晶片將成為營收成長最大動能。