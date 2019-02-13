親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

和大：國外客戶拉貨回溫

2019-02-13 09:26經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2019年1月合併營收為5億5,996萬元，創歷史同期次高紀錄，雖較去年同期減少11.04%，但較12月成長15.61%，顯示國外客戶拉貨力道已有漸回溫跡象。

其中以產製公司前二大客戶為主的嘉義廠出貨金額則創建廠以來單月新高紀錄，除原已量產的七條智能產線外，第八條至第十四條產線也積極建置中。

和大工業布局電動車產業已久，憑藉精良且高品質的製造技術與產品，已接獲多家歐洲、日本及中國等車廠電動車零件訂單。為迎接電動車訂單陸續湧入，除原有嘉義一期廠房滿載外，嘉義二期廠房六條產線預計於今年下半年陸續投產加入營運，因應其他電動車市場起飛，和大已著手評估嘉義三期智能產線興建規劃案，以期能順利於2020年投產，讓公司營運倍增動能。

和大嘉義廠自導入智能化、自動化技術以來，結合網宇技術、大數據、虛實整合、物聯網等實現智慧生產、智慧製造、智能檢測、智能輸送的智慧工廠，大幅提升生產效率與品質管理，以達到汽車安全部品對品質的嚴苛要求，同時對於人力精簡與成本管理皆有大幅提升的表現，隨著嘉義產能擴增，也將提高整體的製造毛利率，創造多贏的局面。

和大電動車
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

雙鴻 1月營收創新高

2019-02-13 23:12

外資：國巨3月公布股利 股息34-42元

2019-02-14 02:41

旭隼 上月營收勁揚10％

2019-02-13 23:14

元月營收／TPK增12％ 三個月高點

2019-02-13 23:11

元月營收／閎暉+20％ 晶技-8％

2019-02-13 23:10

元月營收／日月光-10％ 下季將回神

2019-02-13 23:10

外資：重申減碼創意

2019-02-13 14:44

群創 量增價揚

2019-02-13 14:44

撼訊領漲 挖礦大軍喊衝

2019-02-13 14:44

拉貨力道回溫 和大元月業績報喜

2019-02-13 14:35

瑞昱1月營收 創歷史新高

2019-02-13 14:35

MSCI效應 工業富聯漲停鴻海市值重返兆元

2019-02-13 12:04

可成外資評等不變 目標價最低190元

2019-02-13 11:15

AI主要貢獻要等到明年 外資重申減碼創意

2019-02-13 10:57

創意今年獲利恐承壓 美系外資重申減碼評等

2019-02-13 10:18

台積電撐起萬點行情 自今年低點反彈市值增6,093億元

2019-02-13 10:04

台積電股價開高走低 6兆元市值得而復失

2019-02-13 09:47

失去陸子公司控制力 華映早盤重挫逾7%

2019-02-13 09:41

外資連二買 鴻海早盤開高市值重回兆元

2019-02-13 09:25

XR銷量太冷 可成先皺眉

2019-02-13 14:44
看更多

熱門文章

台塑四寶元月營收破底翻！較上個月逆勢增2.6%

2019-02-13 14:04

外資連二買 鴻海早盤開高市值重回兆元

2019-02-13 09:25

補教股再添新兵 12家業者整合將掛牌

2019-02-13 14:44

撼訊領漲 挖礦大軍喊衝

2019-02-13 14:44

MSCI效應 工業富聯漲停鴻海市值重返兆元

2019-02-13 12:04

OLED概念股夯 京東方A連兩日漲停

2019-02-13 16:46

老牌健診中心哈佛易主了 盛弘擬砸億元收購

2019-02-13 19:14

缺貨概念股重掌多方兵符 被動元件、矽晶圓族群大漲

2019-02-13 10:47

台股多空交戰 終場小跌7點收10,090點

2019-02-13 13:42

XR銷量太冷 可成先皺眉

2019-02-13 14:44

失去陸子公司控制力 華映早盤重挫逾7%

2019-02-13 09:41

日商太陽誘電狂飆效應 華新科一度拉上漲停板價

2019-02-13 10:24

外資：重申減碼創意

2019-02-13 14:44

永豐銀行美元定存9.99%優惠 明日9時開搶

2019-02-13 16:03

蘋概股回檔 台股盤中震盪翻黑

2019-02-13 11:45

加密貨幣重啟漲勢 撼訊漲停

2019-02-13 12:40

阿文師：指數空間有限 題材股想像空間大

2019-02-13 11:50

台積電股價開高走低 6兆元市值得而復失

2019-02-13 09:47

瑞昱1月營收 創歷史新高

2019-02-13 14:35

外資：國巨3月公布股利 股息34-42元

2019-02-14 02:41

供需健康價格看漲 被動元件攻波段高點

2019-02-13 11:15

可成外資評等不變 目標價最低190元

2019-02-13 11:15

寵子經濟抗少子化 補教成台股新勢力

2019-02-13 14:44

牧德去年每股賺30.43元 優於法人預期

2019-02-13 14:33

美系外資 下修可成目標價

2019-02-13 11:55

牧德總經理陳復生：擬配息27元

2019-02-13 15:10

AI主要貢獻要等到明年 外資重申減碼創意

2019-02-13 10:57

12家實體補教業者整合宣布將IPO 補教股再添新兵

2019-02-13 19:49

亞洲教育平台簽約台新證 預計2年內上櫃

2019-02-13 18:02

罷工有望收場 華航早盤股價漲1.4%

2019-02-13 09:53

通過PIC/S GMP查廠 益得股價創今年新高

2019-02-13 14:44

牧德去年EPS 30.43元 擬配現金股利27元

2019-02-13 15:01

補教成台股新勢力 陳立數學、芝麻街美語走上資本市場

2019-02-13 19:48

高價IC設計 掀比價行情

2019-02-14 00:38

太陽能市況回溫 碩禾1月業績月增逾4成

2019-02-13 18:23

紡織股淡季不淡 得力、聚陽獲買盤推升

2019-02-13 10:53

創意今年獲利恐承壓 美系外資重申減碼評等

2019-02-13 10:18

櫃買指數頻波段創高 當沖占比逐日下滑

2019-02-13 14:44

中磊帶量走升 早盤股價站穩短期均線

2019-02-13 10:40

台勝科1月營收創8個月低 合晶回升

2019-02-13 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top