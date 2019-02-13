和大：國外客戶拉貨回溫

2019-02-13 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2019年1月合併營收為5億5,996萬元，創歷史同期次高紀錄，雖較去年同期減少11.04%，但較12月成長15.61%，顯示國外客戶拉貨力道已有漸回溫跡象。

其中以產製公司前二大客戶為主的嘉義廠出貨金額則創建廠以來單月新高紀錄，除原已量產的七條智能產線外，第八條至第十四條產線也積極建置中。

和大工業布局電動車產業已久，憑藉精良且高品質的製造技術與產品，已接獲多家歐洲、日本及中國等車廠電動車零件訂單。為迎接電動車訂單陸續湧入，除原有嘉義一期廠房滿載外，嘉義二期廠房六條產線預計於今年下半年陸續投產加入營運，因應其他電動車市場起飛，和大已著手評估嘉義三期智能產線興建規劃案，以期能順利於2020年投產，讓公司營運倍增動能。

和大嘉義廠自導入智能化、自動化技術以來，結合網宇技術、大數據、虛實整合、物聯網等實現智慧生產、智慧製造、智能檢測、智能輸送的智慧工廠，大幅提升生產效率與品質管理，以達到汽車安全部品對品質的嚴苛要求，同時對於人力精簡與成本管理皆有大幅提升的表現，隨著嘉義產能擴增，也將提高整體的製造毛利率，創造多贏的局面。