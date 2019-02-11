致茂23億元收購以色列Camtek股權 開發光學量測

2019-02-11 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



致茂電子(2360)今(11)日召開董事會，決議以每股9.5美元之價格，認購以色列商Camtek Ltd. (下稱「Camtek」) 20%股權，總交易金額為7,400萬美元，相當於新台幣23億元。

致茂電子將以每股9.5美金之價格向Camtek之既有股東以色列商Priortech公司購買Camtek已發行股普通股計6,117,440股。同時以相同價格，認購以色列商Camtek新發行之普通股計1,700,000股。總取得股數為7,817,440普通股，相當於20.5%之Camtek在外流通發行股數，致茂公司將依法向相關主管機關提出申請及申報，並於取得相關核可後完成交割，至遲將於今年第2季完成此投資案。

致茂電子董事長黃欽明表示，在3D光學檢測技術，致茂電子已具備白光干涉等量測技術，主要應用於高精密及大型物體之檢測。今日、藉此策略投資與共同結盟，致茂電子將結合並運用Camtek專利所屬之白光三角技術，近一步提升致茂電子之3D光學檢測技術能力，擴大應用於其他非半導體市場，如金屬物體表面、電池軟包檢測及太陽能電池等，相信此投資策略結盟與技術共同開發合作將加速雙方技術提升與未來共同成長之效益。