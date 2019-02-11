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台光電1月營收18.43億 終止連五月衰退

2019-02-11 16:18經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公布民國108年1月營收18.43億元，較去年12月的16.26億元，月成長約13.4%，終止連五個月下滑。

台光電今年1月營收並較去年1月的19.81億元，年減少約7%，主要是終端市場相對去年同期仍疲弱。

台光電營收

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