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外資看好聯發科5G布局 惟首季落底調降目標價

2019-02-11 12:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科（2454）去年第4季財報符合預期，美系外資指出，聯發科預計今年推出5G單晶片產品，預估今年5G營收占比僅個位數，明年將增達10%以上，因第1季將是今年營運谷底，雖維持買進評等，目標價則是由351元調降至321元。

美系外資最新報告指出，聯發科今年在智慧手機及非手機物聯網領域的產品將出現關鍵交叉，看好物聯網(IoT)、 PMIC(電源供應器IC)、ASIC(客製化晶片)等新應用將帶動出貨；聯發科對產品組合改進有信心，預估今年成長型產品可望維持兩位數的成長，包括P60、P70、P90晶片在高端產品的布局，已成功拉高利潤。

美系外資看好聯發科5G的布局，M70及5G單晶片產品預計今年第2季及年底推出，預估今年5G營收占比為個位數，明年可增達兩位數，超過10%；另外，智慧手機產品搭載AI功能，有助提高利潤率。

美系外資表示，聯發科今年在非手機產品快速成長下，可望降低因智慧手機整體市場衰退的負面影響，且挹注獲利表現，今年毛利率挑戰40%；不過，今年第1季預估將是聯發科全年營運谷底，因此下調首季獲利預估至1.76元，全年獲利預估12.78元。

智慧手機聯發科5G

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