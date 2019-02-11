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王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

機師工會罷工影響！華航開盤爆量重挫 跌破10元

外資力挺 美律帶量走強

2019-02-11 09:39經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

美律（2439）新年喜氣開紅盤，今早帶量走強，漲幅來到2%以上，開盤僅半小時就有千張成交量，日K再現一根紅棒，不僅日K連三紅，站穩所有均線，日KD也有再度向上交叉之勢。

市場原先憂心美律在娛樂耳機市場的營收、毛利表現，不過，外資力挺美律，目標價上看210元；外資指出，除了高毛利娛樂耳機市場之外，美律在高階無線耳機、電競耳機仍有不錯表現，加上MLCC（被動元件）等零組件價格回穩、智慧手機揚聲器庫存逐步去化，在在顯示美律整體營運基本面穩固，長線樂觀看待美律。

美律耳機外資

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