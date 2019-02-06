大立光元月營收 回升

2019-02-06 04:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



圖表／經濟日報提供 分享 facebook

股王大立光昨（5）日公布元月合併營收33.47億元，月成長4%，優於預期，年減5%。大立光表示，由於2月工作天數減少，預計營收將較元月下滑。

大立光原預期元月營收與去年12月差不多，結果顯示優於預期。這也是大立光營收連續三個月下滑之後，首度回升。大立光元月營收止跌回穩，有望激勵下周一台股開紅盤多頭氣勢。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，依大立光元月出貨結構，其中，2,000萬畫素鏡頭占比首度來到20%-30%（前一個月為10%-20%），千萬畫素以上鏡頭占比為50%-60%（前一個月占比為60%-70%）。市場解讀，2,000萬畫素鏡頭占比拉升，意謂非蘋高階新機開始拉貨，有利於拉高平均單價（ASP），帶動大立光元月營收止跌。

大立光每個月的5日公布前一個月營收結果，不論周末國定假日一向如此，2月適逢農歷大年初一，大立光也依循一貫原則，大立光執行長林恩平說，「這天我要進來簽字（發營收），也一樣上班。」

大立光去年第4季營運遇逆風，因蘋果iPhone新機銷售不如預期，大立光旺季不旺，單季營收及獲利季減均逾兩成，不過，毛利率達69.44%，僅季減1.86個百分點，驚豔法人。

不過，隨著蘋果下調會計年度第1季財測，加上蘋果積極在中國大陸降價衝刺買氣，此波大陸降價的iPhone，多以前一代的iPhone 8╱8 Plus為主，顯示舊機種庫存仍高，大立光累計今年前兩個月營收能否優於去年同期57.27億元，仍待考驗，由於本季營收較前一季明顯衰退，毛利率下滑壓力大。

儘管處於淡季營運，大立光擴產腳步馬不停啼，元月中下旬已先後兩次公告，合計斥資逾28億元取得台中西屯及南屯工業區兩筆土地，為新產品研發預作準備。林恩平日前強調，內部仍持續覓地擴產中，仍希望以台中的工業區為主，土地趨於方正。