親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
2019投資新觀念

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 列車全面停駛

致伸1月營收54.66億元 月增14%

2019-02-01 16:07經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

致伸（4915）公布今年1月營收54.66億元，月增14%，終止連三個月下滑，年增13.5%。致伸30日封關以50.4元收盤，下滑0.3元。

致伸近年積極優化產品組合，力拚獲利優於營收表現，並將資源轉戰車用領域布局，針對先進輔助駕駛系統 ( ADAS）應用的車用鏡頭模組獲得全球OEM大廠認證，去年下半年開始貢獻營收。

外資法人估計，致伸車用營收有望於2019年或2020年占比達5%。

致伸營收
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台灣大大轉型 市值衝千億美元

2019-02-01 01:02

研揚、鈺創 攜耐能發展AI

2019-01-31 23:28

可成攻智慧醫療 報喜

2019-01-31 23:28

誠美材 去年12月虧損

2019-01-31 23:28

新唐 去年每股賺3.42元

2019-01-31 23:28

台積狗年 市值減4,000億

2019-01-31 23:28

華邦電 去年獲利攀次高

2019-01-31 23:28

中華電營運拚轉型 外資：今年仍具挑戰

2019-01-31 13:52

日月光投控外資目標價 最高70元最低45元

2019-01-31 13:32

影／聯發科今年營收目標 蔡力行：持平或微幅成長

2019-01-31 12:31

新品拉升ASP及毛利率 外資調高聯發科目標價至320元

2019-01-31 11:48

台灣大今年盈餘目標 十年新低

2019-02-01 01:02

電信苦日子到？獲利王台灣大EPS目標逾10年新低

2019-01-31 16:34
看更多

熱門文章

力晶寫驚奇 連六年賺百億

2019-01-31 23:12

電信苦日子到？獲利王台灣大EPS目標逾10年新低

2019-01-31 16:34

中鋼 要邁向精緻鋼廠

2019-01-31 23:28

台積狗年 市值減4,000億

2019-01-31 23:28

華邦電 去年獲利攀次高

2019-01-31 23:28

世界先進去年獲利創新高 每股配息3.2元

2019-01-31 23:12

台灣大大轉型 市值衝千億美元

2019-02-01 01:02

日立收購永大案戰火升高 小股民控告六董事、獨董背信

2019-01-31 16:52

可成攻智慧醫療 報喜

2019-01-31 23:28

誠美材 去年12月虧損

2019-01-31 23:28

台化、國喬 獲利現轉機

2019-01-31 23:28

研揚、鈺創 攜耐能發展AI

2019-01-31 23:28

台灣大今年盈餘目標 十年新低

2019-02-01 01:02

永豐餘股東臨時會通過永道申請上市案 拚年內掛牌

2019-02-01 09:54

誠美材董座之爭 北地院：葉美麗不得行使董事長職務

2019-02-01 12:19

創意去年EPS 7.37元 擬配發5元股利

2019-01-31 19:28

小股東告董事會成員涉背信 永大3點聲明澄清

2019-01-31 18:32

新唐去年EPS達歷史次高 今年業績估續增

2019-01-31 19:32

華邦電去年獲利 創18年新高

2019-01-31 19:28

台船現增完成 拚轉盈

2019-01-31 23:28

緊急處分獲准 華映：會在重整上繼續努力

2019-02-01 13:40

新唐 去年每股賺3.42元

2019-01-31 23:28

就市論勢／食品、汽車、生技 聚焦

2019-01-31 23:31

鴻海重申持續推動威斯康辛州計畫 包含創造1.3萬個職位

2019-02-01 11:45

易經專家陶文：高點落Q1、避開金融股 看好AI、車用

2019-02-01 15:38

誠美材收到法院執行命令 葉美麗不得行使董座職務

2019-02-01 13:09

順藥策略長黃文英辭任 階段任務完成

2019-01-31 17:30

台灣大去年每股賺5.01元 今年EPS目標4.5元、年減10%

2019-01-31 16:46

台指期夜盤交易站上萬點 法人：紅包行情可期

2019-02-01 10:48

波動市場尋求穩定投資 靠這種基金就對了

2019-01-31 21:52

永豐餘孵小金雞永道 股東會通過赴大陸上市案

2019-02-01 09:53

證交所：過去20個農曆年開紅盤上漲機率七成

2019-02-01 10:59

金豬年開紅盤／跟著法人選股賺紅包

2019-02-01 13:41

永豐餘子公司永道申請陸股上市

2019-02-01 13:33

鴻海重申 持續推動美國威州投資計畫

2019-02-01 11:44

狗年最後一週 外資買超51.32億元

2019-01-31 18:33

櫃買訂13日審議鈺太科技申請上櫃案

2019-02-01 14:31

記憶體上半年去化庫存 盼下半年回春

2019-02-01 13:41

聯合再生、韋能能源簽MOU 3年開發太陽能電廠

2019-02-01 13:41

華邦電：有信心今年市占率續上升

2019-02-01 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top