致伸1月營收54.66億元 月增14%

2019-02-01 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



致伸（4915）公布今年1月營收54.66億元，月增14%，終止連三個月下滑，年增13.5%。致伸30日封關以50.4元收盤，下滑0.3元。

致伸近年積極優化產品組合，力拚獲利優於營收表現，並將資源轉戰車用領域布局，針對先進輔助駕駛系統 ( ADAS）應用的車用鏡頭模組獲得全球OEM大廠認證，去年下半年開始貢獻營收。

外資法人估計，致伸車用營收有望於2019年或2020年占比達5%。