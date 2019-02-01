緊急處分獲准 華映：會在重整上繼續努力

2019-02-01 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



？華映回應，目前未有相關規劃，人員維持正常出勤和給薪。 聯合報系資料照 分享 facebook 面板廠華映（2475）重整路現一絲曙光，聲請重整遭駁回後，今（1）日發布聲請緊急處分通過消息。華映表示至為感謝桃園地方法院公正、客觀的決定，並將遵照法院指示辦理。

華映也表示，會在重整的路上持續努力，盡全力求取公司、員工、債權人等整體之最大利益。

華映緊急處分去年12月底遭駁回，今年1月初提抗告。華映今日公告，「司法院網路裁判主文公告系統」查詢結果，確認桃園地院已公告准許公司緊急處分聲請。

依司法院網路公告，原裁定關於華映駁回後開第二項至第四項之聲請，部分廢棄；自本裁定公告之日起90日內，華映債權人不得行使對其債權；華映對其所負債務，亦不得履行。

不過，公告進一步指出，若為維持營運所必要之履約行為及支付繼續營業所必要之經常性費用，並依勞動基準法規定給付員工之薪資、退休金、勞工保險費、全民健康保險費及資遣費者，不在此限。

自裁定公告之日起90日內，華映就其所有之不動產、動產、債權（含基金、衍生性金融資產、投資）及其他一切具有財產價值之權利，除前項但書規定，不得轉讓、設質、信託、租賃（含出租、轉租）、和解、拋棄、設定、增加擔保物權或為其他一切處分或增加負擔之行為。

此外，自本裁定公告之日起90日內，對華映之破產、和解或強制執行程序（含假扣押、假處分等保全程序，不包括執行名義之取得），應予停止。

華映聲請處分1月31日遭駁回，將依法提抗告。華映表示，會持續和銀行團積極協商。

面板業入冬，華映為撙節支出，去年12月裁員63人。過年前後，是否還有計畫減少人力？華映回應，目前未有相關規劃，人員維持正常出勤和給薪。