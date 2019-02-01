親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣首對成功分割連體嬰 42歲哥哥忠仁昨昏倒今猝逝

摩天樓狂飆大時代：紐約征服天空的「世界奇觀」？

英穩達裁員爭議 英業達：媒體報導並非事實

2019-02-01 11:42經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

針對英穩達裁員爭議，英業達今（1）日上午於公開資訊觀測站澄清，媒體報導並非事實，本案緣自英穩達部分員工主動表示終止勞動關係，經協商告知詳情後114位員工與公司達到協議，撤銷意思表示。

另11人有主動申請終止勞動關係成立，對於離職條件認知有所差異而進行協議程序，惟相關程序之進行皆會遵照法令規定辦理。

英業達集團（2356）旗下太陽能電池廠英穩達驚爆解僱百名員工。據《蘋果日報》報導，英穩達員工爆料，公司違反勞基法解雇員工，在調解沒有共識下，公司讓律師與員工終止勞動契約，放棄調解書。

太陽能電池英業達蘋果

相關新聞

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

廣達衝刺AI 拚更強大更賺錢

2019-02-01 01:02

廣達切入精準醫療 不怕「GPS」

2019-02-01 01:02

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

台灣大總經理林之晨 拚台灣電信大轉型

2019-02-01 00:02

毫無電信背景 台灣大總經理林之晨出線

2019-01-31 23:58

鴻海承諾威州投資不變 未來18個月具體項目曝光

2019-01-31 23:20

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

世界先進收購格芯／出價不低 法人仍喊划算

2019-01-31 23:12

力晶在陸布局順利 產能大增

2019-01-31 23:12

美中投資生變？鴻海否認

2019-01-31 23:12

郭台銘官方臉書粉絲團開張

2019-01-31 23:12

AI技術領導廠商耐能智慧 手機應用將倍數成長

2019-01-31 22:39

廣達旺年會 林百里加碼30萬現金獎10包

2019-01-31 21:53

林之晨接棒台灣大總經理 注入本夢比DNA

2019-01-31 21:27

林之晨專訪：要做到千億美元市值 台灣大必須國際化

2019-01-31 19:38

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24

施宣輝臉書常曬宏碁產品照 近期還加賣貼圖做公益

2019-01-31 16:50

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

仁寶重慶擴產 搶Apple Watch訂單

2019-01-31 14:33

東奧推波助瀾 電視晶片出貨可望雙位數成長

2019-01-31 14:33

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

經濟解析／陸廠緊追、面板寒冬壓境 台廠機會何在？

2019-01-31 12:44

今年全球電視面板平均尺寸估增1.5吋 Q2價格可望止跌

2019-01-31 12:18

2018矽晶圓出貨面積創新高 產值百億美元追10年前

2019-01-31 11:53

電信迎春節祭優惠 推跨業服務搶新年財

2019-01-31 11:34

全球液晶電視面板市場Q1供需寬鬆 中小尺寸趨於平衡

2019-01-31 11:06

去年全球矽晶圓出貨量創新高 10年來首度突破百億美元

2019-01-31 10:47

廣達尾牙今登場 聚焦伺服器、穿戴裝置展望

2019-01-31 09:27

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

科技產業老先覺 廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-28 10:36

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:56

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:17
看更多

熱門文章

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

經濟部拍板！核能不延役、不重啟

2019-01-31 17:26

財部發布解釋令 三種海外所得不課稅　

2019-01-31 14:44

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

蔡政府繼續非核家園！ 能源配比 確定排除核電

2019-01-31 17:15

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

史上最虧！新制勞工退休金 去年虧損423.8億元

2019-01-31 19:37

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

2019-02-01 00:43

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

一個都不能少！翁朝棟致中鋼員工信 今年首重工安

2019-01-31 13:57

公投投假的？蔡政府再次「政治廢核」

2019-01-31 21:49

8家公股銀行 去年4賺4賠

2019-01-31 14:33

清大教授：經部以「修法」為藉口拒核電延役

2019-02-01 05:57

三類資金匯回 不課所得稅

2019-02-01 01:31

勞保提前破產 最新精算懶人包QA一次看懂

2019-01-31 14:39

蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

冷眼集／「以核養綠」公投過關卻未依結果施政 「民主萬歲」說說而已？

2019-02-01 00:20

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

2019-01-31 18:43

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

核3廠拍板不再延役 恆春鎮長提醒核廢料一併清空

2019-01-31 21:40

【重磅快評】蘇內閣對離岸風電商大讓步 接誰的地氣

2019-01-31 17:14

藍委：為撐股市「萬點」 四大基金破兆投資虧損120億

2019-01-31 12:24

勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44

個人匯回海外資金應否課稅？流程圖一次看懂

2019-01-31 16:16

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

海外資金匯回怎麼稅？看這裡

2019-01-31 14:57

海砂屋「淡水東來大廈」今劃定為都更地

2019-01-31 19:48

林之晨專訪：要做到千億美元市值 台灣大必須國際化

2019-01-31 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top