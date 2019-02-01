英穩達裁員爭議 英業達：媒體報導並非事實

2019-02-01 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



針對英穩達裁員爭議，英業達今（1）日上午於公開資訊觀測站澄清，媒體報導並非事實，本案緣自英穩達部分員工主動表示終止勞動關係，經協商告知詳情後114位員工與公司達到協議，撤銷意思表示。

另11人有主動申請終止勞動關係成立，對於離職條件認知有所差異而進行協議程序，惟相關程序之進行皆會遵照法令規定辦理。

英業達集團（2356）旗下太陽能電池廠英穩達驚爆解僱百名員工。據《蘋果日報》報導，英穩達員工爆料，公司違反勞基法解雇員工，在調解沒有共識下，公司讓律師與員工終止勞動契約，放棄調解書。