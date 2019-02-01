英穩達遭爆裁員百人 英業達重訊澄清

2019-02-01 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



太陽能市況不佳，英業達集團（2356）旗下太陽能電池廠英穩達驚爆解僱百名員工。英業達今早發出重訊澄清，百名員工中有多數繼續任職英穩達，經協商告知詳情後114位員工與公司達到協議，另11人有主動申請終止勞動關係成立。

英穩達去年12月初有125名產線作業員以調解申請函要求與公司終止勞動契約。英業達今早發出重訊表示，本案緣自英穩達部分員工主動表示終止勞動關係，經協商告知詳情後114位員工與公司達到協議。另11人有主動申請終止勞動關係成立，對於離職條件認知有所差異而進行協議程序，惟相關程序之進行皆會遵照法令規定辦理。

據《蘋果日報》報導，英穩達員工爆料，公司違反勞基法解雇員工，在調解沒有共識下，公司讓律師與員工終止勞動契約，放棄調解書。

在英穩達資歷已達五年多的離職員工指出，去年10月公司提出優退方案，惟限定年資三年以下員工可以申請，但有資歷的員工沒有績效獎金、技術獎金可領，只剩本薪，讓有資歷員工與新進員工領一樣薪水，情何以堪。

英業達為英穩達最大股東，持股比例近49%，為合資公司。英業達補充，英穩達根據營業狀況而有一些勞力調整，一切依據勞基法而行，實際狀況因是合資公司，他們會有自己的考量，英業達尊重經營團隊決定。

英業達表示，該公司所有人力資源調整作業程序皆依相關法令規定辦理，期許共體時艱、勞資雙嬴，藉此渡過此波產業嚴峻挑戰。