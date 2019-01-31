電信苦日子到？獲利王台灣大EPS目標逾10年新低

2019-01-31 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大哥大今（31）日舉行法說會，去年每股稅後純益（EPS）5.01元，力守5元大關，同時連續七年蟬聯電信每股獲利王，但歷經499元殺價戰，電信苦日子到，台灣大公布董事會通過2019年每股稅後純益財測目標4.5元，為2008年以來新低。

台灣大累計去年合併營收1,187.3億元，年增1.3%，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為317.2億元，稅後純益為136.4億元，年減8%，每股稅後純益5.01元。

台灣大表示，截至2018年，自由現金流量為213億元，高於2017年的205億元，

台灣大總經理鄭俊卿表示，去年影音串流表現亮眼，月活躍用戶成長一倍，觀看片數成長三倍，年營收成長約20%，有線電視寬頻上網用戶數從2017年的21.5萬戶成長至22.8萬戶。

鄭俊卿表示，去年企業用戶營收成長亮眼，雲端加值服務營收成長8%，物聯網業務成長14%，資通訊整合（ICT）服務成長94%，momo購物也成長卓越，營收年增26%，稅前息前折舊攤提前獲利成長15%，平均訂單金額從1,945元成長至2,110元，交易比數從1,430萬筆成長至1,770萬筆，年增率24%。

台灣大公布2019年財測預估，營收目標要達1,245.3億元，年增5%，稅前息前折舊攤提前獲利334.1億元，年增5%，折舊攤提費用較去年增加21%，稅後純益123.3億元，年減10%，每股稅後純益4.5元。

此外，台灣大董事會也通過今年資本支出64億元，較去年衰退，其中行動業務約41億元，固網業務12億元，有線電視業務為8億元，momo及其他子公司業務約4億元。

鄭俊卿表示，台灣大近期也參與純網銀LINE Bank，總投資金額約5億元，持股比重約5%，展望未來，台灣大在電子商務和OTT服務的領先地位，加上家用寬頻 用戶的增長亦強化內容服務的推廣，因此本公司將繼續保 持業界優勢。此外，受惠於雲端、人工智慧物聯網與資通 訊服務方面的業績成長動能，以及資本支出的減少，自由現金流入將維持穩定，並奠基未來的成長。