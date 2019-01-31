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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠（左）、之初創投創始合夥人林之晨。 聯合報系資料照
富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠（左）、之初創投創始合夥人林之晨。 聯合報系資料照
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富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠出奇招，找來年輕一代的林之晨擔任台灣大總經理，跌破外界眼鏡，林之晨是大董心中最屬意的「創新」人才，也是既有創意，又低風險的最佳人選。

台灣大今（31）日召開董事會，通過高層人事案，總經理鄭俊卿卸任，台灣大總經理職務由林之晨接任，

據了解，此次台灣大的人事案，跟去年的499元殺價戰息息相關，殺價戰讓蔡明忠確認，台灣電信業歷經2018年的499之亂，過去電信業長達20年的紅利已經消失，電信產業已經成熟到一個階段，既有電信思維已經變不出新把戲，傳統電信人才恐很難有所突破，要創造創新的新世代，迎向5G新趨勢，要以創新科技新人才，來玩出不一樣的一片天。

此外，台灣大近年已經打造良好的經營體質以及強大的經營團隊很強，因此，台灣大董事會也認同蔡明忠延攬林之晨擔任總經理，來拓展新業務跟新營運模式，是低風險但是有創意的做法。

台灣大新總座林之晨是之初創投創始合夥人，集「創新」、「科技」、「年輕」於一身，去年林之晨擔任台灣大獨董時，蔡明忠就曾稱讚，他是年輕一代數位投資的代表性人物，更期盼林之晨加入，對於數位匯流及新創帶來新方向。

蔡明忠重掌台灣大董事長職務後，2018年初便給台灣大定下新目標，迎向AI人工智慧及大數據時代，希望台灣大成為一個很性感迷人（Sexy）的科技公司。

蔡明忠認為，電信是連結跟傳輸的公司，未來許多資訊以及AI都要透過電信公司發揮作用，而電信公司也不再僅限於打電話，而要結合大數據及AI變成一個科技公司。

今年台灣大尾牙上，蔡明忠更直指，今年是電信產業非常嚴峻的一年，更重申台灣大要轉型成為科技公司，融入更多AI人工智慧、物聯網等新科技，尤其進入5G時代，更要以科技創新為核心。

蔡明忠特別強調創新能力，不僅是公司要推出創新服務，同仁也要具備創新能力，把創新基因當作日常工作的一部分。

林之晨擁有紐約大學史騰商學院企管碩士，擔任過碩網資訊大中國區總經理，後來創辦之初創投（AppWorks），並擔任董事長。

之初創投現在已經是台灣最大新創創投業者，也是大東南亞（包含台灣及東協）最大創業加速器，握有兩檔創投基金，一年投資10個案子，累積投資50家新創團隊，其中隆中網路及創業家兄弟已經順利在台灣IPO。

台灣大林之晨蔡明忠

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