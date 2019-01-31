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經濟解析／陸廠緊追、面板寒冬壓境 台廠機會何在？

2019-01-31 12:44經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

友達（2409）董事長彭双浪坦言面板產業六年多頭結束，將進入整理期，今年面板將呈現供需失衡，法人則是擔憂面板廠今年恐將面臨虧損壓力，WitsView研究副總邱宇彬認為，台廠在技術領先、差異化發展及轉型策略下，有機會抵抗產業嚴峻考驗跟陸廠的挑戰。

友達去年第4季本業意外出現虧損，彭双浪在法說會中示警，指出未來幾年面板都會是供過於求，且將持續一段較長時間的整理。

友達指出，中國面板廠新產能在去年開出後，今年還有SDP廣州超視堺10.5代廠預計第3季投產，華星光、惠科月產能也將持續拉升，即使三星減產，預期今年面板供給面積將增加5.7％，但需求的面積成長則是4%，呈現供過於求情況。

法人分析友達近幾年的財報認為，今年第1季是過去幾年來少數看到負盈利可能的情況，友達先打了預防針，目前對全年獲利的把握度也不是那麼確定，造成面板景氣寒冬來襲，主要的因素仍在於陸廠不斷開出新產能，但需求並未明顯提升，供過於求下，面板價格出現下滑，面對陸廠的進逼，台灣及韓國面板廠都遭遇壓力，近兩年來的經營日益吃力。

邱宇彬強調，陸廠產能開出加重供需失衡的情況，再加上美中貿易戰的不確定因素，對面板廠來說，今年壓力仍然沈重，但台廠在技術上仍然領先陸廠，加上差異化的產品，開發更高階的產品，同時也積極轉型布局，這些都是台廠迎戰的優勢與機會。

友達堅持價值投資與轉型，近幾年來交出不錯的成果，不再急躁的擴產能，維持財務健全，開發車用、工控、商用等利基市場產品，除了追求大宗產品的高附加價值，同時利用技術優勢，往更高階的產品布局，延伸面板的價值。

群創則是搭配鴻海集團的策略，除了布局電視整機代工領域之外，在面板、面板模組及電視整機等領域並進，在多方發展下，不至於全然受面板產業景氣的影響。

邱宇彬認為，台灣面板廠已開始轉型發展及布局，且逐漸呈現轉型效益，這也是台廠未來的機會；陸廠近幾年來忙著把產能填滿，反而被壓的喘不過氣來，忽略技術上的開發與精進，隨著美中貿易戰的開打，陸廠也必須重新思考，除了衝量之外，還要有所改變，但這樣一來，台廠可能再面臨新一波的挑戰。

面板友達

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