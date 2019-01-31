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新品拉升ASP及毛利率 外資調高聯發科目標價至320元

2019-01-31 11:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

多家外資看好聯發科新品P90有助拉升產品平均價格，且拉高毛利率朝40%成長，評等...
多家外資看好聯發科新品P90有助拉升產品平均價格，且拉高毛利率朝40%成長，評等則是中立到優於大盤，且有多家上調目標價，最高上看320元。 聯合報系資料照
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聯發科（2454）去年每股純益13.26元，預估今年第1季營收487～536億元，毛利率38～41%，多家外資最新報告出爐，看好聯發科新品P90有助拉升產品平均價格，且拉高毛利率朝40%成長，評等則是中立到優於大盤，且有多家上調目標價，最高上看320元。

聯發科去年第4季營收608.92億元，季減9.2%，年增0.8%，毛利率38.9%，季增0.4個百分點，合併營業利益38.51億元，季減39%，每股純益2.42元；累計去年營收2380.57億元，年減0.1%，毛利率38.5%，合併營業利益161.82億元，年增64.8%，稅後純益207億元，年減13.7%，每股純益13.26元，創近6年新低。

聯發科預估今年第1季合併營收487～536億元，季減12～20%，毛利率38～41%，全年營收持平或微幅成長；法說會後，多家外資出具最新研究報告，大多認為雖然中國大陸智慧手機市場不佳，但看好P90新品有助提升平均價格及拉高毛利率，多給予正面偏樂觀看法。

歐系外資指出，預估5G、ASIC（客製化晶片）等效應要到2020年才明顯發酵，維持聯發科優於大盤評等，目標價290元。亞系外資表示，預估聯發科今年行動晶片出貨量約與去年持平，受惠於產品組合及電視SoC（單系統晶片）毛利率，有助整體毛利率挑戰40%，維持持有評等，目標價238元。

另一家亞系外資表示，雖有智慧手機市場整體疲軟的因素影響，預估聯發科今年行動晶片產品營收持平或小幅成長，主受惠P90平均售價提高，另外，成長型產品預計今年可望有兩位數成長，維持優於大盤評等，目標價300元。

美系外資看好聯發科今年行動晶片的ASP更好，將拉升利潤率，認為聯發科今年智慧手機的收入持平，2020年可望獲得大陸非蘋手機5G晶片訂單，加上ASIC業務持續成長，維持加碼評等，目標價由310元上調到320元。

另一家美系外資指出，P90的利潤率將會更高，另外，DRAM價格調整有利電視SoC的利潤，將評等由減碼調升到中立，目標價由205元調高到236元。

聯發科

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