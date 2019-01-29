中光電去年ESP 4.65元 近八年最佳

2019-01-29 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中光電（5371）29日公告去年第4季財報及去年獲利，中光電去年合併營收556.73億元，年增5%。因持續致力於提高營運績效，以及有利匯差影響，毛利率前年17.1%增加1.5%，來到18.6%，營業利益23.02億元，年增33%；稅後淨利21.28億元，歸屬母公司淨利20.2億元，分別較去年同期成長25%及15%；每股純益（EPS）為4.65元，為2011年以來最佳。

中光電第4季合併營收144.14億元，季減3.5%，毛利率19.9%，季減約0.1%，但因高階產品出貨比重增加，使產品組合優化，毛利率較前年提升1.3%；營業淨利7.4億元，季減13.8%，年減8.8%；稅後淨利7.06億元，季減4.3%，年減13.4%；歸屬母公司淨利6.98億元，季增3.6%，年減少12.2%，第4季EPS為1.61元，則略優於前季1.55元。

中光電旗下節能產品和影像產品兩大事業群，皆呈季減。節能產品第4季營收65.55億元，出貨量約1,171萬片／台，季減5%，年減10%；累計去年全年，節能產品營收約257.44億元，年減2%，出貨量達4,762萬片／台，則較去年同期略增。

影像產品因燈泡機出貨減少，出貨量約30萬3,000餘台，季減14%，不過受惠大型展演高端專業機出貨成長，帶動平均售價季增7%，營收達48.15億元，季減約8%。累計去年全年，影像產品出貨量約131萬台，年減約2%；營收則約189.07億元，年增7%。

展望未來，節能產品事業群總經理林惠姿表示，整體消費市場成長有限，僅工控、車載、公共顯示領域具成長動能；針對今年第1季營運，預期受到傳統淡季、農曆年工作天數減少等影響，整體出貨量將季減一成多。

林惠姿進一步表示，中光電將持續精進各式導光板、導光鏡片及特殊光學控制膜片之研發，以開發輕薄短小及節能、防窺專用、高動態對比（HDR）的相關高價值應用顯示器產品，並藉由Open Cell、導光板、觸控螢幕以及組立全部內製的一條龍技術及生產整合生意模式，順利對接國際客戶訂單開拓客源。

林惠姿指出，中光電將搶攻車載、工控、醫療、電競、智能家居等市場，並鞏固在PID商顯應用背光模組與LCD模組之領先地位，以追求較高利潤和價值為目標，穩健成長。

影像產品部分，影像產品事業群總經理陳士元表示，影像產品事業群去年持續推展更多元的應用領域創新解決方案，首台4K LED家用智能語音控制投影機、4K雷射超短焦家用智能投影機、超高亮度高解析度4K雷射投影機等陸續量產，帶動中光電在4K UHD、SSI固態光源產品線雙雙取得全球第一的市占率。

此外，陳士元也點出積極布建關鍵零組件，以及關鍵模組的核心技術，建立競爭門檻，使其維持領先地位。針對今年第1季營運，受淡季及農曆年出貨天數減少影響，整體出貨量將減少一成多。

展望今年，陳士元表示，將以核心技術為本，持續優化影像產品之整體競爭力。於主流機種將因應固態光源產品與市場之逐漸成熟，提供更智能化之4K投影機、崁入式模組及激光電視等產品，以擴大應用市場與占有率。於商用產品則將持續優化雷射產品，完成激光化+超短焦化+4K超高清+互動的完整全產品線激光顯示平台，同時強化應用整合及智能連結功能，以創造利基。

同時，陳士元也表示，中光電會建立以影像產品為主軸的產業價值鏈平台及智能商業生態系統；而依據市調機構預估，投影機市場至2022年仍維持成長走勢，預期今年影像產品事業群之營運將持續成長。

展望中長期發展策略，中光電董事長張威儀表示，觀察今年CES展之產業發展趨勢，5G、AI人工智慧以及沉浸式體驗升級等是主要焦點，其中人工智慧（AI）結合IoT所形成的AIoT新趨勢將在物聯網（IoT）衍生的商機中扮演關鍵角色。

張威儀表示，中光電將在現有兩大事業群的營運基礎下，持續朝‟影像識別、人工智慧和雲端加值服務”等前瞻技術領域移動，以拓展新的成長動能，並朝企業永續發展之目標邁進。