中光電去年財報優 每股純益4.65元

2019-01-29 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



中光電今召開法人說明會，公布107年第4季財務報表。總計第4季淨利為6.98億元，季成長3.6%，年減12.2%。107年第4季每股純益為1.61元，則略優於前一季之1.55元。107年全年每股純益為4.65元，亦較去年同期之4.03元成長。

總計第4季合併營業收入淨額為144.14億元，分別較前一季及去年同期減少3.5%及4%。合併毛利率較前一季之20%略降0.1%至19.9%，但由於高階產品出貨比重增加，使產品組合優化，合併毛利率較去年同期之18.6%提升了1.3%。合併營業淨利為7.4億元，較上一季及去年同期分別減少13.8%及8.8%。合併稅後淨利為7.06億元，則分別較上一季及去年同期減少4.3%及13.4%。歸屬母公司股東之淨利為6.98億元，較上一季成長3.6%並較去年同期減少12.2%。107年第4季基本每股純益為1.61元，則略優於前一季之1.55元。

累計107年全年合併營業收入淨額為556.73億元，年增5%。由於持續致力於提高營運績效，以及有利匯差影響，合併毛利率較106年之17.1%增加1.5%為18.6%，合併營業利益為新台幣23.02億元，年增33%。合併稅後淨利21.28億元，歸屬母公司股東之淨利則為20.2億元，分別較去年同期成長25%及15%。107年全年基本每股純益為4.65元，亦較去年同期之4.03元成長。

展望中長期發展策略，中強光電董事長張威儀表示，觀察今年CES展之產業發展趨勢，5G、AI人工智慧以及沉浸式體驗升級等是主要焦點，其中人工智慧（AI）結合IoT所形成的AIoT新趨勢將在物聯網（IoT）衍生的商機中扮演關鍵角色。因此中光電將在現有兩大事業群的營運基礎下，持續朝‟影像識別、人工智慧和雲端加值服務”等前瞻技術領域移動，以拓展新的成長動能，並朝企業永續發展之目標邁進。