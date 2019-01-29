友達去年EPS 1.06元 連續六年獲利

2019-01-29 14:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



友達董座彭双浪。報系資料照 分享 facebook

友達（2409）今(29)日舉行法人說明會公布去年第4季及全年合併財務報表，去年第4季合併營收770.9億元，季減4.9%，歸屬母公司業主純益2.8億元，每股純益0.03元；累計去年全年歸屬母公司業主純益101.6億元，每股純益1.06元，連續六年獲利。

友達去年第4季營業淨損14.5億元，毛利率5.3%，營業淨損率為1.9%，EBITDA獲利率為9.7%，顯示器事業單位營業淨損率為1.7%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為10.1%。

友達去年全年合併營收3,076.3億元，年減9.8%，營業淨利66.7億元，歸屬母公司純益101.6億元，每股純益1.06元，毛利率為9.1%，營業淨利率為2.2%，EBITDA獲利率為13.3%，顯示器事業單位營業淨利率為2.7%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為14.0%。

去年第4季大尺寸出貨量超過2,845萬片，季減4.5%；中小尺寸出貨量約3,215萬片，季減24.5%；累計去年全年大尺寸出貨量超過1億1,479萬片，年增2.7%；全年中小尺寸出貨量約1億6,660萬片，年減1.3%。

友達指出，去年第4季隨著市場新產能開出，供需較為寬鬆，面板價格轉趨疲弱，導致本季歸屬母公司純益僅2.8億元。就全年表現來看，全年營收3,076.3億元，年減9.8%，但在堅持價值轉型策略下，全年仍然維持不錯的獲利表現，整體財務結構維持健康穩定。

展望今年，市場上陸續仍有新產能開出，供過於求將是顯示器產業未來幾年的常態，全球經濟及國際貿易情勢也充滿各種變數；友達指出，面臨嚴峻的經營環境，將會堅持一貫策略，維持健全的財務體質、致力提升產品價值及持續創新，以強化公司長期競爭力，朝向價值創造的目標邁進。