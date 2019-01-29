友達連2年賺超過百億元 連6年獲利

2019-01-29 14:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達董座彭双浪。報系資料照 分享 facebook

友達（2409）29日舉行法說會，公告2018年第4季及全年財報。友達累計去年全年合併營收3,076.3億元，年減9.8%，歸屬母公司業主之淨利101.6億元，每股盈餘（EPS)1.06元，連六年獲利。

去年第4季，友達受淡季影響，合併營收770.9億元，季減4.9%，單季歸屬母公司業主之淨利2.8億元，EPS為0.03元。

看到各尺寸出貨狀況，友達第4季大尺寸出貨量超過2,845萬片，季減4.5%；中小尺寸出貨量約3,215萬片，季減24.5%。

累計去年全年，友達大尺寸出貨量超過1億1,479萬片，年增2.7%；中小尺寸出貨量約1億6,660萬片，年減1.3%。

友達表示，第4季隨著市場新產能開出，供需較為寬鬆，面板價格轉趨疲弱，導致單季獲利僅2.8億元。惟就全年表現來看，去年全年營收3,076.3億元，雖較去年減少9.8%，但公司堅持價值轉型策略，全年仍然能夠維持不錯的獲利表現。

友達營業淨利66.7億元，歸屬母公司淨利達新台幣101.6億元，每股盈餘1.06元，整體財務結構維持健康穩定。

展望2019年，友達認為，市場上陸續仍有新產能開出，供過於求將是顯示器產業未來幾年的常態。全球經濟及國際貿易情勢也充滿各種變數。

面臨嚴峻的經營環境，友達表示，將會堅持一貫策略，維持健全的財務體質、致力提升產品價值及持續創新，以強化公司長期競爭力，朝向價值創造的目標邁進。