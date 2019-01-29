營收年減9.8% 友達去年EPS 1.06元

2019-01-29 13:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



友達董座彭双浪。報系資料照 分享 facebook

友達光電(2409)今日(29日)舉行法人說明會公佈2018年第四季及全年合併財務報表。總計2018年第四季合併營業額為新台幣770.9億元，較2018年第三季減少4.9%。第四季歸屬母公司業主之淨利為新台幣2.8億元，基本每股盈餘為新台幣0.03元。

合計2018年全年合併營業額為新台幣3,076.3億元，較2017年減少9.8%。全年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣101.6億元，基本每股盈餘為新台幣1.06元。

2018年第四季大尺寸(3)出貨量超過2,845萬片，較第三季下降4.5%。2018年第四季中小尺寸出貨量約3,215萬片，較第三季下降24.5%。累計2018年全年大尺寸出貨量超過1億1,479萬片，較2017年成長2.7%。2018年全年中小尺寸出貨量約1億6,660萬片，較2017年減少1.3%。

第四季隨著市場新產能開出，供需較為寬鬆，面板價格轉趨疲弱，導致公司本季歸屬母公司淨利僅新台幣2.8億元。惟就全年表現來看，2018全年營收3,076.3億元，雖較去年減少9.8%，但公司堅持價值轉型策略，全年仍然能夠維持不錯的獲利表現，營業淨利達新台幣66.7億元，歸屬母公司淨利達新台幣101.6億元，每股盈餘1.06元，整體財務結構也維持健康穩定。

展望2019年，市場上陸續仍有新產能開出，供過於求將是顯示器產業未來幾年的常態。全球經濟及國際貿易情勢也充滿各種變數。面臨嚴峻的經營環境，公司將會堅持一貫策略，維持健全的財務體質、致力提升產品價值及持續創新，以強化公司長期競爭力，朝向價值創造的目標邁進。