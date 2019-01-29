經濟解析／RTX2060顯卡系列 顯卡廠救命靈丹

2019-01-29 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



儘管RTX系列筆電上市有望帶動相關廠商新動能，但目前輝達（NVIDIA）新款顯卡銷量不如預期也是事實，關鍵點還是在「高價」及「支援遊戲少」，顯卡廠只能寄望，1月新上市的中階RTX顯卡能帶動買氣。

輝達今（29）日公布Q4財測更新數字，營收較原先預期27億美元下修到22億美元，調降幅度約兩成。輝達將在2月14日正式公佈Q4財報，並舉行電話會議，受到利空消息影響，導致輝達股價重挫。

事實上，這個結果不令人意外，當輝達推出RTX系列並公佈售價後，市場已出現質疑聲音。首先來自於價格，最先推出的高階RTX 2080Ti 一款獨顯就要價近4萬元，低一等級的2080也要近3萬元，就算電競迷信仰值在高，這個價格也讓其退避三舍。

其次，當輝達推出RTX系列後，能支援的遊戲少得可憐，過往玩家是基於追求新遊戲最高聲光效果，進而去買新的高價顯卡，但到去年第4季結束，RTX系列上市已經一段時間後，能支援的遊戲大作仍然有限，這也導致部分玩家裹足不前。

輝達指出，中國的宏觀經濟狀況惡化影響了消費者對NVIDIA遊戲GPU的需求。此外，使用新Turing架構的某些高端GPU的銷售低於預期。這些產品通過實時光線跟踪和人工智能實現了性能提升，但是一些客戶可能在等待更低的價格點並在實際遊戲中進一步演示RTX技術時推遲了購買。

顯卡業界分析，隨著主打中階的RTX 2060顯卡系列在1月上市，售價349美元（約新台幣10756元），較為合理的定價，有機會讓電競玩家買單，預期新款RTX系列顯卡可望真正放量，為相關廠商帶來遲來的新品效應。