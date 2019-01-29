RTX系列筆電上市 微星、華碩Q1添柴火

2019-01-29 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



搭載輝達（NVIDIA）RTX顯卡系列筆電今（29）日晚上正式開賣，第一波包含微星（2377）、華碩（2357）相關產品上市，法人看好可望掀起新一波電競NB換機潮，為相關廠商今年首季營運增添柴火。

晶片大廠輝達在2019 CES公佈RTX行動版及該系列中階款顯卡2060，目前，搭載2060顯卡的桌上主機已自15日開賣，顯卡也在同時上市，而RTX行動版則預定在今日晚上10點開賣。

隨著輝達新品上市，四大台廠包含微星、宏碁（2353）、華碩、技嘉（2376）都將推出搭載 RTX顯卡筆電。國外大廠包含戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo Legion）、雷蛇（Razer）、三星（Samsung）也將推出新品。

據了解，首批上市的台廠中，以微星、華碩最為積極，微星今日第一波上市的NB達8款，在農曆春節之後還有十幾款上市。而在華碩部分，今天上市RTX20系列有8款，符合max-Q規格的則為兩款。

輝達RTX系列筆電涵蓋高階顯卡2080及中階2070、2060系列，首波上市機種以中高階2080/2070為主。法人看好，搭載RTX系列顯卡的電競筆電上市，可望掀起新一波換機潮，國內電競大廠如微星、華碩等將受惠，為今年首季營運增添柴火。

輝達RTX系列筆電在1月將有四十餘款、逾百種配置方式的產品上市。搭載GeForce RTX GPU，其具備下一代著色器效能，透過即時光線追蹤和 AI 技術，創造出電影般的畫面渲染品質。

全新機種中有17 款筆電搭載Max-Q設計，其為輝達專為打造出輕薄、速度及安靜的技術規格。此外，多款採用 NVIDIA Optimus 技術的筆電，可以將電池續航時間延長兩倍。