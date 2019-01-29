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創業家衝點數經濟 結盟中華電信Hami Point

2019-01-29 10:01經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

農曆新年倒數一周，創業家兄弟（8477）旗下生活市集、好吃市集兩平台，29日宣布首度與中華電信Hami Point結盟，攜手擴大點數經濟，經Hami Point官網購買兩平台商品，可同時獲Hami Point和集集點回饋。點數回饋搭配全站不限金額免運服務，創業家期許，帶動新客消費力道，為衝刺新春大檔業績再挹注一波動能。

創業家自去年起，針對電商橫向多點布局，積極與各大產業先驅進行策略結盟，持續擴大市場版圖，並結合AI大數據、點數經濟等策略主軸，帶動去年全年合併營收衝上49.59億元，締歷史新高。創業家表示，此次與中華電信Hami Point結盟，除了為新春大檔商機再衝消費力，也為今年上半年策略結盟布局，再添新夥伴。

創業家總經理廖家欣表示，今年創業家兄弟以「三購」戰略，迎戰價格高度競爭的零售市場，點數經濟為其中一大策略核心，透過與中華電信Hami Point的合作，也正式宣告啟動多元點數生活圈的建構，自去年9月起全面試行點數回饋，成功推升消費頻次，更帶動整體回購率成長至83%，顯見點數經濟後勢可期。

廖家欣認為，近年國人消費習慣顯著轉移，帶動網購需求大幅提升，創業家也持續提供多樣化的有感優惠回饋，並積極優化消費者的購物體驗，接下來預計持續攜手各方策略結盟夥伴，擴大點數回饋力度，期許能更廣泛服務各類消費族群、刺激消費回購率，同時推升新客流量，進而全方位掌握點數商機。

創業家為歡慶新服務上線，宣布即日起透過Hami Point官網下單購買生活市集、好吃市集兩大平台商品，單筆購物除了原本價格優惠外，再享4%點數回饋，點數皆為1點可折抵1元消費。

創業家兄弟宣布與中華電信Hami_Point結盟，攜手擴大點數經濟。圖／創業家提...
創業家兄弟宣布與中華電信Hami_Point結盟，攜手擴大點數經濟。圖／創業家提供
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