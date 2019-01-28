宏達電帶量走升 早盤股價大漲8%

2019-01-28 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏達電（2498）今（28）日帶量走升，早盤大漲8.91%、成交量逾2萬張，日K浮現一根長紅棒，順利站穩5日線、10日線、月線等短期均線。

宏達電上周推出入門款HTC Desire 12s新色，新品符合GDPR世界安全標準，也是同級產品中，唯一搭載NFC、雙CA等功能的機種。

宏達電也宣布與法國VR製作公司Atlas V合作全息式VR動畫電影Gloomy Eyes，HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，宏達電看好VR動畫未來的發展，此次除了參與內容製作，Gloomy Eyes全球播映也將有助於HTC VIVE內容在歐美與亞洲市場的布局。

宏達電（2498）28日帶量走升，早盤大漲8.91%、成交量逾2萬張，日K浮現一根長紅棒，順利站穩5日線、10日線、月線等短期均線。歐新社 分享 facebook

5G題材給力 宏達電股價反彈

【中央社／台北28日電】

台股今天重回萬點，5G概念股強漲，宏達電坐擁5G、VR、區塊鏈題材，深耕平台內容走更長遠路，獲法人回補，股價築底反彈，今天早盤上漲逾6%，站回月線關卡上。

智慧機市場競爭激烈，宏達電（HTC）近年將事業重心轉換至虛擬實境(VR)領域，由於推出智慧機款較過去大幅減少，VR領域營收和不足以補足缺口，宏達電營收規模較過去減少，2018全年合併營收為新台幣237.4億元，較2017年減少61.78%。

不過，受到與Google完成11億美元的合作協議挹注業外，市場推估宏達電去年財報可轉虧為盈，終結連續3年虧損。

5G題材發機發酵，宏達電願景為VIVE Reality，也就是VR、AR、AI、5G、Blockchain（區塊鏈），今年是深耕的VR生態系已經將觸角伸向各大領域，有望搭著VR5G元年的大風順勢而上。

宏達電董事長王雪紅先前表示，今年HTC積極樂觀，有平台、內容、硬體解決方案，可走很久的路。市場也期待，宏達電在調整體質後，能步入成長正軌，帶動事業迎向春燕。

宏達電積極在5G領域布局，攜手美國、澳洲等國電信商發表5G Hub產品，並承諾當市場準備好時，HTC 5G手機一定第一時間推出。

宏達電股價自去年11月下旬以來，股價逢壓震盪，近期出現築底反彈態勢，今天早盤上漲逾6%，早盤高點至37.1元，站回月線關卡之上，外資、投信、自營商在25日買超逾1800多張。