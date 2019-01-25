緯創尾牙 外界關注三大焦點

2019-01-25 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



緯創董座林憲銘。聯合報系資料照 分享 facebook 緯創（3231）今（25）日舉行尾牙，去年在NB、伺服器等五大產品線助攻下，緯創營收順利寫下連三年新高紀錄，外界也關注，緯創對2019年景氣展望，及伺服器產業前景和NB CPU缺貨何時紓解等三大焦點。

緯創去年在NB、伺服器等五大產品線助攻下，營收繳出8,893億元，年增6.4%，創歷年新高，自2016年開始已連續三年刷新紀錄。不過，因智慧手機業務在去年上半年踢到鐵板，導致該事業貢獻並未如外界原先預期的好，也讓去年全年營收未繳出雙位數成長成績。

林憲銘與執行長黃柏漙照例將上台致詞，回顧2018年，展望2019年營運。由於先前英業達旺年會已釋出今年景氣「詭譎」的看法，林憲銘是否會釋出同樣保守看法，成為電子代工廠景氣風向球。

此外，緯創去年受英特爾（intel）CPU缺貨影響，導致下半年旺季出貨受阻，CPU缺貨是否能提前紓解，左右緯創今年商用NB成長性。至於伺服器，受到中美貿易戰影響，去年下半年美系客戶提前拉貨，帶動下半年榮景，惟在提前拉貨影響下，今年上半年是否營運會轉淡，成為法人圈關心重點。

展望2019年第1季，緯創預期在淡季及農曆春節長假影響下，五大產品線單季出貨表現恐皆有兩位數的季減幅度，整體營運仍會較上季大幅走衰。