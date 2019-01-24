旺宏去年Q4毛利率28% 每股賺1.57元

2019-01-24 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體製造廠旺宏去年稅後純益89.93億元，為歷史次高水準，全年每股稅後純益（EPS）也繳出4.94元亮眼表現，對市場關注的今年記憶體市場趨勢，總經理盧志遠表示，第1季一定不會好，但第2季會不會上來需視美中貿易談判結果而定。

旺宏整體去年第4季營收滑落至89.81億元，季減10%，因產品組合變化影響，毛利率28%，較去年第3季下滑7個百分點，並創下七季新低，營業淨利6.14億元，季減65%。

盧志遠對於毛利率的下滑特別強調指出，若以產品個別的售價及毛利率來看，第4季旺宏仍守的不錯，相較第3季並沒有太大變化，第4季的毛利率下滑，是由於出貨的產品結構調整所致。

旺宏去年第4季唯讀記憶體（ROM）銷售依然暢旺，業績季增1%，快閃記憶體（Flash）與晶圓代工業務因需求減緩影響，業績分別季減36%及35%水準。

雖然第4季的營收及營業淨利均呈現季減，不過，在東芝（Toshlba）8000萬美元授權金收入的挹注下，旺宏去年第4季稅後純益攀高至28.67億元，較上季大幅增加50%，第4季單季的每股稅後純益也高達1.57元。若不計一次性授權金收入，旺宏第4季每股稅後純益則為0.58元。

以全年來看，旺宏去年ROM業績成長33%，帶動全年營收達到到369.53億元，年增8%，並創下歷史新高，且由於上半年接單及出貨仍相當旺盛。

因此，去年全年的平均毛利率仍有38%水準，較前一年仍增加1個百分點，去年全年的稅後純益為89.93億元，年增63%，也是歷史次高表現，去年全年每股稅後純益為4.94元。