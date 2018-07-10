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英業達6月合併營收年增7.18%

2018-07-10 07:48中央社 台北9日電

英業達今天公布，6月合併營收新台幣449億596.2萬元，較5月增加2.94%，較去年同期增加7.18%。

英業達統計，6月筆電出貨170萬台，第2季筆電、伺服器業務表現略優於第1季，第3季可望小幅成長。

英業達先前表示，看好智慧行動裝置市場，今年智慧手機整體出貨量可望成長1成，因應未來產能擴充，將尋找上海廠的輔廠。

英業達指出，智慧行動裝置去年出貨約7000萬台，較前年成長約3成，今年智慧手機整體出貨量可望成長1成，且以高階智慧手機為主。

智慧手機英業達

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