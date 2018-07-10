宏碁6月營收234.8億 今年新高

2018-07-10 07:48 中央社 台北9日電



電腦品牌廠宏碁今天公布6月自結合併營收新台幣234.8億元，月增25.3%，年增10.6%，創今年單月新高；第2季合併營收584.7億元，季增6.7%，年增9.1%。

宏碁表示，包括電競桌機、電競筆電和電競螢幕等電競產品為上半年主要成長動能，今年1至6月電競產品營收年增107%；Chromebook筆電產品上半年營收相較去年同期也有雙位數百分比的成長。

宏碁今年第2季在泛亞地區和泛美地區兩大市場營收穩健，相較去年同期均有雙位數百分比成長；其中美國市場成長尤其強勁，營收年增近20%。