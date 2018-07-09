仁寶6月營收優於預期 創同期新高

2018-07-09 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



代工廠仁寶（2324）受惠PC出貨優於預期，帶動6月營收來到891.07億元，相較上個月成長12.28%，為今年單月新高，也刷新歷年同期新高。

仁寶6月營收891.07億元，較上個月成長12.28%，比去年同期增長7.87%，為今年單月新高。累計上半年營收4339.78億元，年增8.17%。仁寶第2季營收2378.78億元，較首季1961.01億元增長21.3%，也比去年同期2137.6億元上揚11.28%。

仁寶指出，第2季PC及非PC產品出貨量皆呈現成長，其中PC出貨優於預期。仁寶6月PC出貨420萬台，累計第2季出貨1,030萬台，相較首季增加190萬台，成長幅度近22.62%，優於先前公司預估成長15~20%。

仁寶目前還是以PC為主力營收來源，現階段占營收七成，未來藉由其他業務成長，希望把NB占比降到五成，讓營收來源多元化，降低單一產品比重過大風險。此外，仁寶對伺服器、穿戴裝置出貨也審慎樂觀，預期今年還是會持續成長。

展望全年，仁寶預估今年PC、非PC業務相較去年都會成長，尤以非PC業務成長相對強勁，為了強化非PC業務，仁寶今年開始已將PC、智慧裝置事業逐步整合資源，希望拉抬智慧裝置。