神達調整雲端產品 6月營收年減36.95%

2018-07-09 22:20 中央社 台北9日電



電腦設備廠神達投控今天公布2018年6月營收新台幣25.12億元，年減36.95%，主要因為雲端產品組合進行調整，調整期營收較低迷。

神達投控累計今年1到6月營收159.13億元，較去年同期減少35.3%。

神達投控旗下子公司神雲科技與神達數位參加今年6月舉辦的台北國際電腦展（Computex），神雲旗下TYAN展出支援Intel Xeon Scalable Processors的高速運算（HPC）、儲存和雲端伺服器平台，以及AMD EPYC處理器最新儲存及HPC伺服器平台。