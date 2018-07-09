神達調整雲端產品 6月營收年減36.95%

相關新聞
友達6月營收248億元 月減3.5%2018-07-09 14:49
群創6月營收248億元 月增12.6%2018-07-09 14:48
上半年營收／卓越年增11.57%2018-07-09 14:37
昇陽半導體10日上市 Q3可望衝新高2018-07-09 14:36
圓剛 順利填息2018-07-09 14:34
昇陽半明上市 掛牌價24.6元2018-07-09 14:34
美律第2季恐再虧損 美系外資砍目標價2018-07-09 11:39
和大Q2營收創新高 Q3可望再攀高2018-07-09 11:01
卓越光纖出貨遞延 6月營收年減5.15%2018-07-09 10:35
和大6月合併營收5.64億元 創歷史同期新高2018-07-09 09:10
5G加速商用 概念股樂2018-07-09 00:09
非蘋手機鏈 暑假出貨旺2018-07-09 00:09
佳世達增9.6% 轉型效益大2018-07-09 00:09
昱晶度小月 嚴控庫存2018-07-09 00:09
可成營收動能強 外資喊買2018-07-09 00:09
熱門文章
獲利成長股 法人卡位2018-07-09 00:09
5G加速商用 概念股樂2018-07-09 00:09
股后國巨除權息強攻漲停 填權息近5成2018-07-09 09:21
金管會出招 引千億資金買股2018-07-09 00:01
面板雙虎本周除息 外資先卡位2018-07-09 01:20
合晶營收 連二月創高2018-07-09 00:09
DANCE概念股 投資新顯學2018-07-09 00:09
三巨頭領軍 台股大漲逾百點收復十日均線2018-07-09 13:42
大同攻破30元 改寫18年多來新高2018-07-09 10:40
大聯大 傳打入iPhone鏈2018-07-09 00:09
佳世達增9.6% 轉型效益大2018-07-09 00:09
中美貿易戰變數...鋼鐵業者緊盯2018-07-09 00:09
陳奕光專欄／感測元件族群 商機爆發2018-07-09 00:09
投顧：美債殖利率近期可能震盪趨升2018-07-09 18:59
DANCE概念股／中裕、智擎 銷售報喜2018-07-09 00:09
旺季面板漲價 面板雙雄股價放量漲2018-07-09 11:51
DANCE概念股／智邦、廣達 出貨喊衝2018-07-09 00:09
中美晶 上周看多第一2018-07-09 00:08
非蘋手機鏈 暑假出貨旺2018-07-09 00:09
美律第2季恐再虧損 美系外資砍目標價2018-07-09 11:39
DANCE概念股／中鋼、台積 營運發光2018-07-09 00:09
可成營收動能強 外資喊買2018-07-09 00:09
就市論勢／漲價概念股 盤面重心2018-07-09 00:09
出貨遞延 聯亞財測遭下修2018-07-09 00:09
中環調整投資組合 賣嘉聯益、買穩懋2018-07-09 18:29
生達、永信股價 受關注2018-07-09 00:02
橘子遊戲改版 Q3營運樂觀2018-07-09 00:09
市場傳言業績及人事異動 牧德澄清營運正常2018-07-09 09:58
中鋼電動車用鋼再升級 前景展望看俏2018-07-09 09:58
三大法人 買超台股68.77億元2018-07-09 16:42
法人觀點／英利未來五年獲利 看旺2018-07-09 00:09
全民權證／原相、光磊 優選價平2018-07-09 00:08
台股大漲111.71點 權值股領航2018-07-09 16:28
頎邦、合晶 挑價內外20%2018-07-09 00:08
鋼筋看漲 豐興威致補2018-07-09 00:09
英利攻電動車 營運熱轉2018-07-09 00:09
國巨6月業績衝高 除權息首日上演噴出秀2018-07-09 10:54
矽晶圓放閃 環球晶月績新高2018-07-09 14:36
友達6月營收248億元 月減3.5%2018-07-09 14:49
群創6月營收248億元 月增12.6%2018-07-09 14:48
留言