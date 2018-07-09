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緯創軟體6月營收3.31億 連4月創新高

2018-07-09 20:44中央社 台北9日電

資訊科技和軟體外包服務廠商緯創軟體公布6月營收新台幣3.31億元，月增2.14%，年增43.61%，連續4個月創單月歷史新高，動能來自中國大陸、台灣成長雙引擎。

緯創軟體累計今年1到6月營收17.72億元，較去年同期增加33.98%。

緯創軟體表示，自去年啟動緯創軟體（WITS）2.0計畫，加上深耕大客戶、跨區整合策略奏效，從去年第4季開始展現成果延續至今；2018年1到6月營收動能主要來自大陸、台灣成長雙引擎，展望今年營收及獲利持續樂觀。

營收緯創

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