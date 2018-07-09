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為何痛下殺手還不罷休？分屍加害人的可能思考

溫網／全身沒贊助商 謝淑薇靠拚湊裝備挑戰紀錄

上半年營收／卓越年增11.57%

2018-07-09 14:37聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

卓越（2496）上午公告6月營收7,207萬元，較去年同期減少5.1%；累計上半年合併營收4.49億元，較去年同期成長11.5%。展望第3季，公司表示，暑期向來是招生旺季，將推出暑期課程，並擴大行銷策略，全力衝刺業績。

卓越表示，由於受旗下光纖事業出貨遞延影響，使得6月營收較去年同期微幅減少，不過，旗下教育事業在擴大全台分校、自高中向下架構K-12（幼兒園至高中）教育系統，整體事業仍保持良好成長動能，尤其是6月國中教育會考成績放榜，旗下陳立國中部學員高達九成以上達公立高中標準，其中每四人就有一位達前三志願明星學校，凸顯陳立教育為國高中升學第一品牌的地位。

卓越指出，旗下陳立教育是全台唯一直營連鎖教育體系，也是補教業第一符合公司化法規的教育事業，陳立教育全台共14所分校制度同步化，可整合集團師資、行銷、教材等資源，並持續架構線上的數位課程、影音詳答與線上解惑平台，以及線下授課名師、隨班教師與課後輔導老師各三個環節皆有專人服務的「三三師教學平台」，打造新型態的數位即時學習平台。

展望第3季，卓越表示，第3季因適逢暑假期間，國、高中學員已完成升學考試並取得學校入學通知資格，為銜接下一新學期的課程進行準備，是台灣補教業招生的傳統旺季，陳立教育除推出國、高中暑期課程維持開班表現，亦同步強化廣告行銷宣傳策略運用，以衝刺國、高中部招生率的成績。

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