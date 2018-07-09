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大立光法說會行情暖身 股價創今年新高

2018-07-09 13:03中央社 台北9日電

大立光電6月營收優於預期，為今年新高紀錄，加上12日將舉行法人說明會，法人看好第2季獲利表現轉強，激勵大立光今天突破大漲逾300元，逼近5000元關卡創今年新高價。

股王大立光今天開高後，一路擴量走高，截至12時20分止，股價最高來到4985元，一度大漲380元，漲幅逾8%，創下去年12月4日以來新高點。大立光強攻表態，對大盤具有相當的穩盤作用。

大立光5日公布6月合併營收為新台幣45.08億元，較5月營收成長4%，較去年同期成長近17%，已經連續2個月呈現年比正成長；第2季營收較第1季成長39%，較去年同期成長近9%，表現優於預期。

大立光累計今年上半年合併營收211.74億元，較去年同期衰退4%，預計下半年即有機會翻為正成長。

法人預期，OLED款iPhone在2018年下半年新機出貨占比，已由先前預估的30%，提升至45%。而新OLED款iPhone搭載雙鏡頭，出貨占比越高，對大立光獲利將越有利。

大立光12日將舉行法說會，在蘋果新iPhone訂單進入拉貨期之際，法人圈已提出包括第2季毛利率、良率及多鏡頭挹注營運表現等利多預期，取代之前的疑問；市場預料，如果第2季財報表現亮眼，加上旺季效應啟動，外資圈可望由空翻多，轉向調升評等。

回歸產業基本面，多鏡頭及手機相機規格的持續提升才是光學鏡頭廠最大的實質動能。在鏡頭規格還未到頂的前題下，技術含金量最高的大立光優勢可望持續發威，配合多鏡頭趨勢讓規模再進一步擴大，大立光後續的營運動能仍具想像空間。

大立光台中總廠。 報系資料照
大立光台中總廠。 報系資料照
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大立光營收

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