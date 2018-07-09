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美律第2季恐再虧損 美系外資砍目標價

2018-07-09 11:39中央社 台北9日電

2家美系外資看壞電聲元件大廠美律毛利率改善幅度，分別給予中立及減碼評等，目標價降到新台幣150元、110元；國內法人認為美律今年為轉型期，第2季可能仍呈現虧損。

美律股價今天下跌2元開出，早盤跌幅擴大至超過3%，最低來到125元。

美系外資認為，美律娛樂產品毛利率回升速度恐放緩，主因產品組合不利及成本結構不佳，需更多時間取得Beats品牌耳機認證，加上美律合資公司上半年虧損太多、全年難轉盈，對整體獲利貢獻有限，將美律2018年、2019年每股盈餘（EPS）預估值下修26%、12%，分別至6.2元、12.3元，投資評等從「加碼」降至「中立」，目標價從200元下修到150元。

另一家美系外資指出，美律娛樂產品面臨更大的價格壓力，毛利率改善有限，且今年第2季iPhone銷售顯露疲態，美律第2季恐再陷虧損；為反映娛樂產品毛利率下滑、揚聲器產品貢獻獲利降低，將美律今、明年EPS預估值下修14%、12%，分別至8.73元、10.17元，維持「減碼」評等，目標價從125元砍到110元。

國內法人表示，美律接獲的新款iPhone訂單將於今年下半年轉強，預計第3季開始出貨的新款5.8吋OLEDiPhone，美律為主要接收器供應商；美律也是新款6.1吋LCD iPhone揚聲器與接收器的最大供應商，將於第4季開始出貨。

國內法人指出，美律今年為轉型期，美律自估2018年上下半年營收比例為3比7，對比2017年的4比6將更集中於下半年；今年第2季因娛樂性產品價格下調，且零組件MLCC（積層陶瓷電容）供應吃緊，毛利率仍有壓力，加上無匯兌收益，因此第2季可能仍呈現虧損。

美律毛利率iPhone

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