技嘉投下6億元 參與淳安私募

2018-07-06 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



技嘉（2376）今天公告投下6億元，間接透過子公司智嘉投資，參與淳安電子私募案，取得淳安9.44%股權，成為淳安第三大股東。

技嘉主管表示，此次參與淳安私募為單純的投資行為，未來雙方是否有進一步合作空間，仍待討論。

淳安主要生產導電薄膜，近來則積極搶攻車用領域，提供先進駕駛輔助系統（ADAS）的車載鏡頭等，對照技嘉的主要業務包括主機板、顯示卡等，雙方在產業別上並沒有太大的相關。使得此次投資案格外引發外界好奇。