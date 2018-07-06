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中興事件衝擊 全新光電6月營收月減9.06％

2018-07-06 13:51中央社 台北6日電

美中貿易戰，全新光電受到中興通訊事件衝擊，客戶拉貨暫緩，影響光纖通路相關產品出貨下滑，6月合併營收新台幣1.73億元，月減9.06%，年減8.06%。

全新表示，中興通訊事件的確掀起光通訊市場漣漪，現階段供應鏈相對保守，光纖通路相關產品，從5月份開始就受到影響，6月更明顯，後續完全視美中貿易、中興事件演變，無法預期。

至於通訊的RF相關產品，6月份則持平表現，預計7月開始進入客戶新機拉貨潮，出貨可望開始加溫，除了光纖通訊相關產品外，其他產品有機會開始反應旺季效益。

全新除了智慧型手機用的RF射頻元件外，應用於3D感測的關鍵材料VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）產品是全新光電備受外界矚目的重要產品。

法人表示，全新光電的VCSEL產品持續認證中，認證樣式持續增加，全新也已備妥8台MOCVD（有機金屬化學氣相沉積）機台給VCSEL產品，未來不只有消費型的VCSEL產品，利基型、高毛利的25G VCSEL產品更是另一重點，可望成為未來新的成長動能。

全新光電累計今年上半年營收為11.15億元，年增5.56%。年成長動能趨緩，主要是原本動能強勁的光通訊產品受到中興事件影響。

VCSEL光電光纖

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