蘇州排汙限令遭波及？ 台郡：昆山產線正常生產

2018-07-05 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



因毅嘉蘇州排汙遭勒令停產引發各界關注，今日市場並傳出台郡昆山廠也受波及，台郡今日強調，沒有受到影響，公司產線正常運作。

受大陸環保趨嚴的政策上路後，在蘇州毅嘉廠因排汙遭勒令停產，嘉聯益蘇州廠遭官方要求整改後，嘉聯益、台郡昆山廠近期也被市場點名受波及，不過公司皆已分別強調昆山廠正常生產。