親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

哈登現身「玩很大」請他上節目要花這麼多

他後悔參與「青年儲蓄帳戶」：同學4年後就能進台積電

蘇州排汙限令遭波及？ 台郡：昆山產線正常生產

2018-07-05 13:10經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

毅嘉蘇州排汙遭勒令停產引發各界關注，今日市場並傳出台郡昆山廠也受波及，台郡今日強調，沒有受到影響，公司產線正常運作。

受大陸環保趨嚴的政策上路後，在蘇州毅嘉廠因排汙遭勒令停產，嘉聯益蘇州廠遭官方要求整改後，嘉聯益、台郡昆山廠近期也被市場點名受波及，不過公司皆已分別強調昆山廠正常生產。

台郡毅嘉嘉聯益

相關新聞

宏碁除息首日 早盤衝高填息85.7%

2018-07-05 09:40

奇力新除息 順利完成填息

2018-07-05 13:24

網通標案進補 瑞昱第2季營收改寫歷史新高

2018-07-05 11:23

辛耘傳接獲代理設備大單 今年拚賺逾半個股本

2018-07-05 11:17

光罩本季產能利用率滿載 股價逆勢走揚

2018-07-05 10:36

仁寶總座喊話拚獲利 要讓股價翻倍

2018-07-05 02:00

大立光下周四法說 股價拚回5字頭

2018-07-05 02:00

6月營收／綠能-54％ 新日光+9％

2018-07-05 00:06

6月營收／全新-9％ 外資不看淡

2018-07-05 00:06

信邦營收 連四月攻頂

2018-07-05 00:06

義隆電Q2營收 成長18％

2018-07-05 00:06

友通Q2營收 創新高

2018-07-05 00:06

嘉澤全年獲利 拚增五成

2018-07-05 00:06

嘉澤 躍連接器股王

2018-07-05 00:06

明基材25日除息 後市俏

2018-07-05 00:06

國巨除息行情 法人唱旺

2018-07-05 00:06

宏達電瘦身有助設停損 股價守住50元

2018-07-04 14:29

達方上半年營收 年增1成

2018-07-04 14:28

精測6月營收減16% 後市不淡

2018-07-04 00:01

嘉澤今年獲利 拚成長5成

2018-07-04 14:28
看更多

熱門文章

國巨除息行情 法人唱旺

2018-07-05 00:06

精測、奇力新 棄息賣壓重

2018-07-04 14:37

275檔停券 台股量能降溫

2018-07-05 00:16

仁寶總座喊話拚獲利 要讓股價翻倍

2018-07-05 02:00

宏達電瘦身有助設停損 股價守住50元

2018-07-04 14:29

就市論勢／矽晶圓、生技、蘋概 吸睛

2018-07-05 00:06

多頭下半場直線強拉 台股收漲6.15點站回年線

2018-07-04 13:42

美中貿易戰干擾 台股年線岌岌可危

2018-07-05 08:40

四川暴雨 挖礦股止跌強彈

2018-07-04 14:37

內需、金融股 資金避風港

2018-07-05 00:16

6月營收／全新-9％ 外資不看淡

2018-07-05 00:06

嘉澤 躍連接器股王

2018-07-05 00:06

缺貨效應 金山電營收逐季揚

2018-07-05 00:06

信邦營收 連四月攻頂

2018-07-05 00:06

達方上半年營收 年增1成

2018-07-04 14:28

郭明錤：此時正是布局蘋果供應鏈最佳時機

2018-07-05 11:22

富邦投顧：下半年投資 聚焦四主軸

2018-07-05 00:06

中鴻拚外銷 衝高獲利

2018-07-05 00:06

宏碁除息首日 早盤衝高填息85.7%

2018-07-05 09:40

台塑化填息2成 台化為除息暖身

2018-07-04 14:37

陸需求回溫 矽創展威

2018-07-04 14:37

元大金 填息近四成

2018-07-04 14:37

創見除息6元 填息逾30%

2018-07-04 14:37

6月營收／新鉅科+42％ 力拚轉盈

2018-07-05 00:06

告美光案暫居上風 聯電微笑

2018-07-04 14:37

6月營收／綠能-54％ 新日光+9％

2018-07-05 00:06

台指期陷迷霧 空手先觀望

2018-07-04 14:37

明基材25日除息 後市俏

2018-07-05 00:06

太陽能Q3難樂觀 法人：電站獨撐

2018-07-04 14:28

信昌化 今年將轉盈

2018-07-05 00:06

嘉澤全年獲利 拚增五成

2018-07-05 00:06

7月4日／台股投資情報站

2018-07-04 14:37

外資6月淨匯出 估擴大

2018-07-05 00:16

義隆電Q2營收 成長18％

2018-07-05 00:06

大立光下周四法說 股價拚回5字頭

2018-07-05 02:00

嘉澤今年獲利 拚成長5成

2018-07-04 14:28

6月營收／勝一 大增35％

2018-07-05 00:06

台化除息、權值股疲軟 台股開盤失守年線

2018-07-05 09:37

技嘉、微星 認購聚光

2018-07-05 00:06

法人看好業績表現 合晶早盤漲逾4%

2018-07-05 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top