同泰6月營收2.02億 Q2低於首季

2018-07-04 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



欣興集團投資的軟板廠同泰（3321）4日公布6月營收為2.02億元，月減約3%、不過年增約5%，終止單月營收連續第五個年衰退趨勢。

同泰今年第2季營收約5.84億元，較首季5.85億元小幅衰退。由於同泰今年首季每股純損1.54元，在第2季又屬於軟板淡季，市場預期同泰上半年整體呈現虧損。

至於同泰在營運結構持續調整，前六月營收為11.69億元，年衰退4.6%。