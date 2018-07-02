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德律6月營收5.38億元 AOI設備出貨挹注

2018-07-02 18:17經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB相關設備商德律（3030）今日公告6月營收為5.38億元，雖較創44個月新高的5月7.01億元下滑，但仍年成長66.6%。德律指出，主要在影像光學自動檢測（AOI）設備出貨增加。

德律今年前六月營收約26.5億元，也年成長近62%，較去年同期的谷底顯著改善。

營收六月

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