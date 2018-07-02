群光智慧綠能大樓 獲亞太地區智慧綠建築鉑金獎

2018-07-02 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



群光（2385）集團在台灣的營運基地「群光智慧綠能大樓」，日前代表台灣參加「亞太地區智慧綠建築聯盟」(APIGBA)主辦的競賽，在來自五個國家共21棟智慧綠建築競爭評比下，「群光智慧綠能大樓」獲得由中國、香港、韓國、台灣、澳門、泰國等多國專家組成的國際評審團一致肯定，榮獲「第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎」(2018 APIGBA Awards) 之最高榮譽獎項「鉑金獎」。

群光表示，「群光智慧綠能大樓」採用集團旗下子公司群光電能（6412）設計的「智慧綠能解決方案」，將太陽光、空氣、水、風力等自然資源，透過自行開發的硬體設計與大數據分析及軟體管理平台，進行智慧控制管理，全方位整合並提升建築內部原本各自獨立運作的操控系統之使用效率，包括空調系統、照明系統、影像安防系統、會議室與停車位空間及使用管理，同時綜合水資源、電力及其他能源需求，達到總資源利用最佳化的目標，兼收高度節能省碳之效。

「群光智慧綠能大樓」在使用群光電能自行開發設計的「智慧綠能解決方案」之後，能源消耗量可較未使用之前節省約50%。除可善用自然資源，更進一步大幅節省企業的營運成本。採用群電「智慧綠能解決方案」，投資成本約2-3年即可回收，之後便可一直享有每年省電約50%的好處。

群光電能自行開發設計的「智慧綠能解決方案」應用範圍廣泛，不限於單一建築大樓，包括公園、醫院、百貨公司、住宅社區等空間，只要具備節能省碳與大幅降低營運成本的需求，都可透過群光電能的「智慧綠能解決方案」達到雙贏的智慧管理目標。此外，「智慧綠能解決方案」提供的大數據分析平台，更可為使用者進行細緻的數據分析，提升倉儲管理、商品行銷目標等商業決策的準確率，協助使用者達到提高營收的商業效益。