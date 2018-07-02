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國巨5月每股大賺9.95元 前5月賺贏歷年

2018-07-02 19:24中央社 台北2日電

國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片
國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片
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被動元件大廠國巨自結5月淨利新台幣35億元，每股純益9.95元，創歷史單月獲利新高。國巨前5月自結獲利超過103億元，已超越歷年獲利規模。

國巨今天公告，公司有價證券在集中市場達公布注意交易資訊標準， 因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

國巨自結5月合併營收63.54億元，較去年同期大增151%，自結單月獲利達35億元，較去年同期大增1073%，自結每股純益9.95元，較去年同期大增1586%。國巨5月自結獲利創歷年單月新高。

國巨第1季稅後淨利約42.79億元，4月自結單月獲利26.12億元，加上5月自結獲利35億元，國巨前5月獲利規模已超過百億元，達到103.91億元。國巨前5月獲利已賺贏歷年規模，創歷史新高。

國巨先前指出，積層陶瓷電容（MLCC）供需持續吃緊，公司MLCC訂單出貨比大於2倍，機器設備交期看到18個月，新產能速度無法趕上市場需求。此外，國巨在晶片電阻的訂單出貨比大於3倍，預估被動元件整體供需缺口，恐到2019年仍無解。

外資報告日前預估，國巨可望持續受惠MLCC缺貨供不應求市況、以及漲價效應持續，預估國巨今年業績可望大增9成以上，今年全年毛利率可超過65%，若以減資後股本計算，國巨今年獲利有機會賺超過10個股本，創歷史新高，今年每股稅後純益有機會挑戰百元。

國巨被動元件

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